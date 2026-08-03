Lavado con espuma VehiclePro RM 892 Klear!Foam, 200l, 200l

Lavado con espuma VehiclePro RM 892 Klear!: muy espumante. Alta capacidad de extracción de la suciedad, fácil de retirar, compatible con agentes secadores y ceras. Conforme a VDA y respetuoso con la pintura.

Cuando se utiliza en instalaciones de lavado de vehículos, nuestra espuma activa VehiclePro Klear!Foam RM 892 convence por su gran rendimiento, menor dosificación y muy buenos resultados de limpieza. El detergente espumante altamente concentrado elimina de forma fiable el aceite, la grasa y la suciedad mineral, al tiempo que facilita el deslizamiento de los cepillos, para una limpieza especialmente suave de automóviles y vehículos comerciales. Además, crea un manto de espuma estable y fácil de aclarar, con gran capacidad de arrastre de la suciedad, y gracias a su efecto hidrófobo prepara las superficies para un secado perfecto. Ajustando la dosis, Klear!Foam RM 892 también puede utilizarse para la limpieza mediante lluvia/cortina de espuma o como champú para los cepillos. Los tensioactivos que contiene son biodegradables según la OCDE.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 200
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 10
Peso (con embalaje) (kg) 215,6
Propiedades
  • Champú para cepillos de espuma concentrada para el lavado de automóviles
  • Elimina sin dificultad aceites, grasas y suciedad mineral
  • Favorece el deslizamiento de los cepillos y protege así la superficie del vehículo
  • Crea una capa de espuma estable y eficaz
  • Proporciona un secado perfecto gracias al efecto hidrófobo
  • Sus ingredientes especiales favorecen una conservación prolongada de la superficie del vehículo
  • Altamente concentrado
  • Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
Lavado con espuma VehiclePro RM 892 Klear!Foam, 200l, 200l
Lavado con espuma VehiclePro RM 892 Klear!Foam, 200l, 200l
Lavado con espuma VehiclePro RM 892 Klear!Foam, 200l, 200l
Lavado con espuma VehiclePro RM 892 Klear!Foam, 200l, 200l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H318 Provoca lesiones oculares graves
  • P280i Llevar protección ocular/protección facial.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
Campos de aplicación
  • Coches
  • Lavado de vehículos industriales
Accesorios