Lavado con espuma VehiclePro RM 892 Klear!Foam, 200l, 200l
Lavado con espuma VehiclePro RM 892 Klear!: muy espumante. Alta capacidad de extracción de la suciedad, fácil de retirar, compatible con agentes secadores y ceras. Conforme a VDA y respetuoso con la pintura.
Cuando se utiliza en instalaciones de lavado de vehículos, nuestra espuma activa VehiclePro Klear!Foam RM 892 convence por su gran rendimiento, menor dosificación y muy buenos resultados de limpieza. El detergente espumante altamente concentrado elimina de forma fiable el aceite, la grasa y la suciedad mineral, al tiempo que facilita el deslizamiento de los cepillos, para una limpieza especialmente suave de automóviles y vehículos comerciales. Además, crea un manto de espuma estable y fácil de aclarar, con gran capacidad de arrastre de la suciedad, y gracias a su efecto hidrófobo prepara las superficies para un secado perfecto. Ajustando la dosis, Klear!Foam RM 892 también puede utilizarse para la limpieza mediante lluvia/cortina de espuma o como champú para los cepillos. Los tensioactivos que contiene son biodegradables según la OCDE.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|200
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|10
|Peso (con embalaje) (kg)
|215,6
Propiedades
- Champú para cepillos de espuma concentrada para el lavado de automóviles
- Elimina sin dificultad aceites, grasas y suciedad mineral
- Favorece el deslizamiento de los cepillos y protege así la superficie del vehículo
- Crea una capa de espuma estable y eficaz
- Proporciona un secado perfecto gracias al efecto hidrófobo
- Sus ingredientes especiales favorecen una conservación prolongada de la superficie del vehículo
- Altamente concentrado
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
Campos de aplicación
- Coches
- Lavado de vehículos industriales