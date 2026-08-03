Desarrollado para su uso en instalaciones de lavado de vehículos como CW 5 Klean!Star iQ y en estaciones de lavado en autoservicio, el limpiador de llantas alcalino altamente concentrado VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 convence por su gran eficacia para eliminar la suciedad más resistente de las llantas de automóviles de aleación ligera o acero. Este limpiador de la gama Klear!Line de Kärcher también tiene grandes propiedades espumantes: el mayor tiempo de contacto facilita mucho la eliminación del polvo de las pastillas de freno, el desgaste de los neumáticos, la cal y los residuos de sal de deshielo, incluso en caso de limpieza sin contacto. Es especialmente delicado con los materiales y no daña ni las llantas, ni los suelos de hormigón sin revestir ni las cavidades de las ruedas de acero. Además, la espuma limpiadora convence con un rendimiento de hasta 500 vehículos por litro y es biodegradable en más de un 90 % (tensioactivos conforme a EEC 648/2004).