Lavado de llantas con espuma VehiclePro Klear!Rim RM 802, 20l, 20l
VehiclePro Klear! lavado de llantas con espuma VehiclePro Klear! RM 802: limpiador de llantas con gran poder espumante para llantas de acero y aluminio. altamente efectivo con la suciedad más incrustada protegiendo los materiales y el entorno.
Desarrollado para su uso en instalaciones de lavado de vehículos como CW 5 Klean!Star iQ y en estaciones de lavado en autoservicio, el limpiador de llantas alcalino altamente concentrado VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 convence por su gran eficacia para eliminar la suciedad más resistente de las llantas de automóviles de aleación ligera o acero. Este limpiador de la gama Klear!Line de Kärcher también tiene grandes propiedades espumantes: el mayor tiempo de contacto facilita mucho la eliminación del polvo de las pastillas de freno, el desgaste de los neumáticos, la cal y los residuos de sal de deshielo, incluso en caso de limpieza sin contacto. Es especialmente delicado con los materiales y no daña ni las llantas, ni los suelos de hormigón sin revestir ni las cavidades de las ruedas de acero. Además, la espuma limpiadora convence con un rendimiento de hasta 500 vehículos por litro y es biodegradable en más de un 90 % (tensioactivos conforme a EEC 648/2004).
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|13
|Peso (con embalaje) (kg)
|22,8
Propiedades
- Limpiador de llantas de alta eficacia
- Elimina eficazmente el polvo procedente de las pastillas de freno, la abrasión de los neumáticos, los restos de sal para heladas y las manchas de cal
- Respetuoso con los materiales
- No daña los suelos de hormigón sin revestir ni las cavidades para ruedas de acero
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Biodegradable en más del 90 %
- Sin NTA
- Altamente concentrado
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Limpieza de llantas