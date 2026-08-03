Llantas VehiclePro Klear!Rim RM 896, 20l, 20l
Llantas VehiclePro Klear! RM 896: Limpiador de llantas Premium para todo tipo de llantas de aleación ligera y llantas de acero recubiertas. Elimina la suciedad más incrustada sin dañar los suelos de cemento ni las cavidades para ruedas de repuesto.
VehiclePro Klear!Rim RM 896 es el limpiador de llantas premium de Kärcher para eliminar sin esfuerzo la suciedad más persistente al lavar vehículos. Adecuado para su uso en instalaciones de lavado de vehículos, el limpiador altamente concentrado de la gama Klear! de Kärcher elimina los residuos de las pastillas de freno y del desgaste de los neumáticos, así como la cal y la sal de deshielo de forma rápida, fiable y altamente eficaz. Este producto de primera calidad, delicado con los materiales, no daña los revestimientos de las llantas de aluminio y acero, los suelos de hormigón sin revestir ni las cavidades de las ruedas de acero. Además, VehiclePro Klear!Rim RM 896 es muy económico, con un rendimiento de limpieza de unas 400 llantas por litro, y es biodegradable en más de un 90 % (tensioactivos conforme a ECC 648/2004).
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|13
|Peso (con embalaje) (kg)
|22,8
Propiedades
- Limpiador de llantas de alta eficacia
- Elimina eficazmente el polvo procedente de las pastillas de freno, la abrasión de los neumáticos, los restos de sal para heladas y las manchas de cal
- Respetuoso con los materiales
- No daña los suelos de hormigón sin revestir ni las cavidades para ruedas de acero
- Efecto rápido
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Biodegradable en más del 90 %
- Sin NTA
- Altamente concentrado
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Campos de aplicación
- Limpieza de llantas