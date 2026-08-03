VehiclePro Klear!Rim RM 896 es el limpiador de llantas premium de Kärcher para eliminar sin esfuerzo la suciedad más persistente al lavar vehículos. Adecuado para su uso en instalaciones de lavado de vehículos, el limpiador altamente concentrado de la gama Klear! de Kärcher elimina los residuos de las pastillas de freno y del desgaste de los neumáticos, así como la cal y la sal de deshielo de forma rápida, fiable y altamente eficaz. Este producto de primera calidad, delicado con los materiales, no daña los revestimientos de las llantas de aluminio y acero, los suelos de hormigón sin revestir ni las cavidades de las ruedas de acero. Además, VehiclePro Klear!Rim RM 896 es muy económico, con un rendimiento de limpieza de unas 400 llantas por litro, y es biodegradable en más de un 90 % (tensioactivos conforme a ECC 648/2004).