VehiclePro cera de pulverización RM 821 Classic, 20l
La cera de pulverización líquida para la conservación y el cuidado del brillo de todo el vehículo. Sea cual sea la calidad del agua, consigue un aspecto impecable incluso sin secado con ventilador.
La elección perfecta para instalaciones de lavado en autoservicio que no disponen de secado por ventilador y para su uso con hidrolimpiadoras: la cera líquida de pulverización VehiclePro RM 821 Classic. El eficaz secador abrillantador se puede utilizar eficazmente con todas las calidades y todos los grados de dureza del agua: en combinación con agua osmotizada, permite secar la superficie sin manchas y produce un brillo intenso y reflectante. La pintura de automóviles, vehículos comerciales y vehículos de dos ruedas queda protegida eficazmente contra los factores ambientales durante un periodo de hasta 1 mes. La cera de pulverización cumple la normativa VDA, no contiene aceites minerales ni hidrocarburos minerales, y además los tensioactivos que contiene son biodegradables conforme a EEC 648/2004. Con un rendimiento de hasta 120 vehículos industriales por litro, la cera de pulverización VehiclePro RM 821 Classic también resulta muy rentable.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|4
|Peso (kg)
|19,9
|Peso (con embalaje) (kg)
|21,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 230 x 430
Propiedades
- Secador abrillantador eficaz para su uso en instalaciones de lavado en autoservicio y con hidrolimpiadoras
- Consigue un brillo intenso con efecto espejo
- Secado sin manchas de la superficie en combinación con agua osmotizada
- Protege eficazmente hasta 1 mes
- Puede utilizarse con agua de cualquier calidad
- Eficaz para todas las durezas del agua
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin NTA
- Sin aceites minerales ni hidrocarburos minerales
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
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Campos de aplicación
- Autos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas
- Vehículos