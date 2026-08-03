VehiclePro limpiador de losas y naves de, 20l
El detergente para naves de lavado y limpiador de losas concentrado y ácido elimina rápida y eficazmente la cal, la grasa, la cera y los restos de detergente, así como los restos de óxido, de todas las superficies resistentes a los ácidos.
Para la limpieza en profundidad y de mantenimiento de naves y puentes de lavado alicatados con hidrolimpiadoras o equipos pulverizadores: el detergente para naves de lavado y limpiador de losas VehiclePro RM 841 de Kärcher. El limpiador ácido elimina los depósitos de cal, aceite, grasa y óxido más resistentes, así como los restos de detergentes y ceras de todas las superficies resistentes a los ácidos con la misma eficacia y rapidez. Este detergente de olor agradable y fresco no contiene NTA, aceites minerales ni hidrocarburos minerales y los tensioactivos que contiene son biodegradables de acuerdo con la norma CEE 648/2004. Gracias a sus rápidas propiedades separadoras de aceite/agua, RM 841 también es fácil de eliminar.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Peso (kg)
|21,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|22,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 240 x 390
Propiedades
- Limpiador ácido eficaz para naves y puentes de lavado
- Elimina de forma rápida y eficaz los depósitos de cal, aceite, grasa y óxido, así como los residuos de detergente
- Elimina calcificaciones incrustadas de manera eficaz
- Adecuado para la limpieza en profundidad y de mantenimiento
- Efecto rápido
- Olor agradable y fresco
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin NTA
- Sin aceites minerales ni hidrocarburos minerales
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Campos de aplicación
- Instalación de lavado y nave de lavado