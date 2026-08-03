Para la limpieza en profundidad y de mantenimiento de naves y puentes de lavado alicatados con hidrolimpiadoras o equipos pulverizadores: el detergente para naves de lavado y limpiador de losas VehiclePro RM 841 de Kärcher. El limpiador ácido elimina los depósitos de cal, aceite, grasa y óxido más resistentes, así como los restos de detergentes y ceras de todas las superficies resistentes a los ácidos con la misma eficacia y rapidez. Este detergente de olor agradable y fresco no contiene NTA, aceites minerales ni hidrocarburos minerales y los tensioactivos que contiene son biodegradables de acuerdo con la norma CEE 648/2004. Gracias a sus rápidas propiedades separadoras de aceite/agua, RM 841 también es fácil de eliminar.