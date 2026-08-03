Detergente activo natural alcalino RM 82N PressurePro, 10l
Detergente activo alcalino natural a base de materias primas renovables. Con una gran potencia de limpieza y adecuado para su uso tanto con hidrolimpiadoras de agua fría como de agua caliente.
El detergente activo natural alcalino PressurePro RM 82N de Kärcher resulta muy versátil para eliminar aceites, grasas y suciedad orgánica con hidrolimpiadoras. Este detergente alcalino, que figura en la lista de productos de servicio para la producción ecológica en Alemania (FiBL), está compuesto por un 99 % de ingredientes naturales. Los tensioactivos que contiene se obtienen a partir de salvado de trigo y maíz, entre otros, y son totalmente biodegradables. En la agricultura (ecológica) o en la industria del transporte, en la industria alimentaria, en las obras o en los talleres, el detergente activo sostenible y natural convence por su máxima potencia de limpieza siempre que haya que limpiar equipos, vehículos, tractores, cajas, bidones, cámaras frigoríficas, suelos o incluso lonas y cintas transportadoras. No contiene siliconas, aromas ni colorantes, es de precipitación fácil en separador y muy cuidadoso con los materiales, incluso con metales y superficies pintadas, gracias al agente anticorrosivo que contiene. El detergente activo natural alcalino PressurePro RM 82N ofrece una elevada potencia de limpieza incluso con agua a baja temperatura y puede utilizarse con hidrolimpiadoras de agua caliente hasta 90 °C.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|11
|Peso (con embalaje) (kg)
|11,2
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Campos de aplicación
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- Desengrasado de superficies
- Limpieza de suelos y superficies