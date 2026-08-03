El detergente activo natural alcalino PressurePro RM 82N de Kärcher resulta muy versátil para eliminar aceites, grasas y suciedad orgánica con hidrolimpiadoras. Este detergente alcalino, que figura en la lista de productos de servicio para la producción ecológica en Alemania (FiBL), está compuesto por un 99 % de ingredientes naturales. Los tensioactivos que contiene se obtienen a partir de salvado de trigo y maíz, entre otros, y son totalmente biodegradables. En la agricultura (ecológica) o en la industria del transporte, en la industria alimentaria, en las obras o en los talleres, el detergente activo sostenible y natural convence por su máxima potencia de limpieza siempre que haya que limpiar equipos, vehículos, tractores, cajas, bidones, cámaras frigoríficas, suelos o incluso lonas y cintas transportadoras. No contiene siliconas, aromas ni colorantes, es de precipitación fácil en separador y muy cuidadoso con los materiales, incluso con metales y superficies pintadas, gracias al agente anticorrosivo que contiene. El detergente activo natural alcalino PressurePro RM 82N ofrece una elevada potencia de limpieza incluso con agua a baja temperatura y puede utilizarse con hidrolimpiadoras de agua caliente hasta 90 °C.