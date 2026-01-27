PressurePro detergente activo, ácido RM 25, 10l
Limpiador base ácido para limpieza con alta presión para el ámbito sanitario y la industria alimentaria. Elimina sedimentaciones e incrustaciones de cal, óxido, depósitos cristalinos de cerveza y albúmina de la leche, además de grasas y albúminas.
Gracias a su amplio espectro de acción, el detergente activo ácido PressurePro RM 25 de Kärcher ofrece numerosas posibilidades de uso en la limpieza a fondo con hidrolimpiadoras. El detergente elimina de manera potente sedimentaciones e incrustaciones de cal, óxido, depósitos cristalinos de cerveza y albúmina de la leche, además de grasas y albúminas. Por ello es muy adecuado para la limpieza interior de depósitos en el sector alimentario y para la limpieza básica de salas y cámaras frigoríficas, así como de espacios sanitarios, como en piscinas, o de aseos públicos, como en áreas de servicio, en aeropuertos o estaciones de tren. En el sector agrario, esta eficaz combinación de tensioactivos, ácido fosfórico y ácido clorhídrico, junto con un eficaz agente anticorrosivo para la protección de los metales, también limpia a fondo y con seguridad las cámaras de leche y las salas de ordeño. Además, el limpiador activo PressurePro RM 25 se usa en pequeñas dosis, lo que reduce los costes de material de limpieza.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|0,2
|Peso (kg)
|10,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|230 x 188 x 307
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Limpieza de barriles
- Sala de biberones
- Zona sanitaria
- Camión cisterna para alimentos