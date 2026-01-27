PressurePro detergente activo, ácido RM 25, 10l

Limpiador base ácido para limpieza con alta presión para el ámbito sanitario y la industria alimentaria. Elimina sedimentaciones e incrustaciones de cal, óxido, depósitos cristalinos de cerveza y albúmina de la leche, además de grasas y albúminas.

Gracias a su amplio espectro de acción, el detergente activo ácido PressurePro RM 25 de Kärcher ofrece numerosas posibilidades de uso en la limpieza a fondo con hidrolimpiadoras. El detergente elimina de manera potente sedimentaciones e incrustaciones de cal, óxido, depósitos cristalinos de cerveza y albúmina de la leche, además de grasas y albúminas. Por ello es muy adecuado para la limpieza interior de depósitos en el sector alimentario y para la limpieza básica de salas y cámaras frigoríficas, así como de espacios sanitarios, como en piscinas, o de aseos públicos, como en áreas de servicio, en aeropuertos o estaciones de tren. En el sector agrario, esta eficaz combinación de tensioactivos, ácido fosfórico y ácido clorhídrico, junto con un eficaz agente anticorrosivo para la protección de los metales, también limpia a fondo y con seguridad las cámaras de leche y las salas de ordeño. Además, el limpiador activo PressurePro RM 25 se usa en pequeñas dosis, lo que reduce los costes de material de limpieza.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 0,2
Peso (kg) 10,9
Peso con embalaje incluido (kg) 11,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 230 x 188 x 307
Campos de aplicación
  • Limpieza de barriles
  • Sala de biberones
  • Zona sanitaria
  • Camión cisterna para alimentos
