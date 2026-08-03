PressurePro detergente espumante ácido RM 59, 20l
Elimina sin problemas depósitos incrustados y sedimentos, como cal, óxido, grasa, albúmina, depósitos cristalinos de cerveza y albúmina de la leche de baldosas, azulejos y contenedores. Capa de espuma muy estable en todas las superficies.
Nuestro detergente espumante ácido PressurePro RM 59, libre de colorantes y aromas, contiene una potente combinación de ácido fórmico y ácido cítrico naturales que, en combinación con tensioactivos generadores de espuma, elimina de manera eficaz incluso la suciedad más adherida. Con este fin, el detergente crea (también en superficies verticales) una estable capa de espuma con efecto intensivo de limpieza que, no obstante, se aclara fácilmente. Se eliminan en su totalidad restos de leche, cerveza, óxido, grasas, proteínas, cal y otra suciedad mineral, así como restos de pulverización, por ejemplo, de insecticidas. Con los PressurePro RM 57, RM 58 y RM 59, Kärcher ofrece una gama de detergentes espumantes con certificación de conformidad HACCP del Instituto Fresenius para aplicaciones de alta presión en la industria procesadora de alimentos, en cocinas de gastronomía, catering, comedores, grandes cocinas, carnicerías, mataderos y panaderías. Dependiendo de las necesidades y la finalidad son adecuados para la limpieza de superficies, paredes, suelos, cintas transportadoras, equipos, cajas, depósitos de alimentos y bidones, además de cámaras frigoríficas.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|2
|Peso (kg)
|21,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|22
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 237 x 430
Propiedades
- Detergente espumoso para alta presión
- Disuelve la cal, el óxido, la grasa, las proteínas, la cerveza y la leche
- Respetuoso con los materiales
- Crea una capa de espuma de larga duración
- Muy buenas propiedades de lavado
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H315 Provoca irritación cutánea
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P280a Llevar guantes de protección / gafas de protección / máscara de protección.
- P302 + P352a EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x230)
- HD 7/17 M (3x400)
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1 preconfigurado
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St UE-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1 preconfigurado
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 6/15 G Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/25 G Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/8 Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 600
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Classic
- HD 830 BS
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M (3x230)
- HD 9/20-4 M (3x400)
- HD 9/20-4 MX Plus
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
Campos de aplicación
- Sala de biberones
- Paredes, baldosas
- Limpieza de superficies
- Camión cisterna para alimentos