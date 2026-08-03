PressurePro detergente espumante alcalino RM 91 Agri, 10l, 10l

El detergente espumoso tiene excelentes propiedades para disolver la grasa y elimina de forma sencillísima material orgánico, como estiércol y suciedad. Ideal para la limpieza de corrales, pocilgas y establos de vacas, además de las salas de ordeño.