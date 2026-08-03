PressurePro detergente espumante alcalino RM 91 Agri, 10l, 10l

El detergente espumoso tiene excelentes propiedades para disolver la grasa y elimina de forma sencillísima material orgánico, como estiércol y suciedad. Ideal para la limpieza de corrales, pocilgas y establos de vacas, además de las salas de ordeño.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 13
Peso (con embalaje) (kg) 11,2
Propiedades
  • Tiene excelentes propiedades de disolución de grasas y elimina fácilmente materia orgánica como estiércol, suciedad y residuos de piensos
  • Completamente biodegradable
  • No daña los equipos del establo (inhibidores de corrosión)
  • Sin impacto negativo en el canal de purines y las plantas de biogás
PressurePro detergente espumante alcalino RM 91 Agri, 10l, 10l
PressurePro detergente espumante alcalino RM 91 Agri, 10l, 10l
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Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H290 Puede ser corrosiva para los metales
  • H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
  • P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
  • P405 Guardar bajo llave.
  • P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Establos, salas de ordeño
  • Limpieza de suelos y superficies
  • Zona sanitaria
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