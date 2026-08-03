PressurePro detergente espumante alcalino RM 91 Agri, 10l, 10l
El detergente espumoso tiene excelentes propiedades para disolver la grasa y elimina de forma sencillísima material orgánico, como estiércol y suciedad. Ideal para la limpieza de corrales, pocilgas y establos de vacas, además de las salas de ordeño.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|13
|Peso (con embalaje) (kg)
|11,2
Propiedades
- Tiene excelentes propiedades de disolución de grasas y elimina fácilmente materia orgánica como estiércol, suciedad y residuos de piensos
- Completamente biodegradable
- No daña los equipos del establo (inhibidores de corrosión)
- Sin impacto negativo en el canal de purines y las plantas de biogás
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
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Campos de aplicación
- Establos, salas de ordeño
- Limpieza de suelos y superficies
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