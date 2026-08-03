Antiespumante RM 761, 2.5l
El antiespumante CarpetPro RM 761 reduce la aparición de espuma en el depósito de agua sucia y prolonga el tiempo de utilización del equipo cuando se forma mucha espuma. Adecuado para muchos tipos de equipos.
Antiespumante RM 761 altamente eficaz de Kärcher, especialmente desarrollado para su uso en el depósito de agua o antiespumante de lava-aspiradores, fregadoras-aspiradoras y aspiradores en húmedo. El agente se añade directamente en el depósito de agua sucia, donde evita eficazmente que se forme espuma. Resulta ideal para profesionales de la limpieza de edificios, a quienes ofrecen tiempos de limpieza sin interrupciones. Esto permite que el depósito de agua sucia se llene completamente sin que el flotador se active demasiado pronto o que la turbina de aspiración resulte dañada.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|2,5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|5
|Peso (kg)
|2,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|164 x 125 x 160
Propiedades
- Agente antiespumante de gran eficacia
- Eficaz contra la formación de espuma en depósitos de agua sucia
- Ideal para su uso en lava-aspiradores, limpiadoras de suelos y aspiradores en seco y húmedo
- Muy rentable
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H315 Provoca irritación cutánea
- H319 Provoca irritación ocular grave
- H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Equipos compatibles
Productos actuales
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- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
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- BD 80/100 W Classic Bp
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- BR 30/4 C Ep
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Campos de aplicación
- Tratamiento del coche
- Aspiraciones en húmedo
- Superficies textiles
- Lavado de piezas