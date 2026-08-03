Antiespumante RM 761 altamente eficaz de Kärcher, especialmente desarrollado para su uso en el depósito de agua o antiespumante de lava-aspiradores, fregadoras-aspiradoras y aspiradores en húmedo. El agente se añade directamente en el depósito de agua sucia, donde evita eficazmente que se forme espuma. Resulta ideal para profesionales de la limpieza de edificios, a quienes ofrecen tiempos de limpieza sin interrupciones. Esto permite que el depósito de agua sucia se llene completamente sin que el flotador se active demasiado pronto o que la turbina de aspiración resulte dañada.