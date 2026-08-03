El detergente básico líquido elimina las manchas de aceite, grasa y minerales de moqueta y muebles tapizados de fibras sintéticas y naturales con la misma potencia que los detergentes convencionales. Es adecuado para la extracción mediante pulverización con equipos como Puzzi y limpiadoras de moquetas (BRC). Gracias a la tecnología iCapsol, la suciedad queda encapsulada, cristaliza al secarse y se puede aspirar fácilmente. No es necesario aclarar, lo que ahorra tiempo y reduce la humedad para que las alfombras puedan pisarse más rápidamente. La certificación WoolSafe confirma la idoneidad para fibras naturales sensibles como la lana virgen y la lana de oveja. Un absorbente de olores integrado elimina los malos olores y proporciona una fragancia fresca. El detergente natural iCapsol RM 764N OA está compuesto por más de un 99 % de ingredientes naturales con tensioactivos de salvado de trigo y maíz que se obtienen a partir de residuos de la industria alimentaria. No contiene aceites minerales, microplásticos, colorantes, aceite de silicona ni fosfatos. Además, el detergente natural, sin exigencias de etiquetado, no es un producto peligroso, por lo que es fácil de almacenar y su envío es sencillo y económico.