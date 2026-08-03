CarpetPro Detergente natural iCapsol RM 764N OA, 5l
Detergente básico de base natural para alfombras y tapicerías de fibras naturales y sintéticas. Con absorbente de olores integrado y tecnología iCapsol para facilitar su uso sin aclarado.
El detergente básico líquido elimina las manchas de aceite, grasa y minerales de moqueta y muebles tapizados de fibras sintéticas y naturales con la misma potencia que los detergentes convencionales. Es adecuado para la extracción mediante pulverización con equipos como Puzzi y limpiadoras de moquetas (BRC). Gracias a la tecnología iCapsol, la suciedad queda encapsulada, cristaliza al secarse y se puede aspirar fácilmente. No es necesario aclarar, lo que ahorra tiempo y reduce la humedad para que las alfombras puedan pisarse más rápidamente. La certificación WoolSafe confirma la idoneidad para fibras naturales sensibles como la lana virgen y la lana de oveja. Un absorbente de olores integrado elimina los malos olores y proporciona una fragancia fresca. El detergente natural iCapsol RM 764N OA está compuesto por más de un 99 % de ingredientes naturales con tensioactivos de salvado de trigo y maíz que se obtienen a partir de residuos de la industria alimentaria. No contiene aceites minerales, microplásticos, colorantes, aceite de silicona ni fosfatos. Además, el detergente natural, sin exigencias de etiquetado, no es un producto peligroso, por lo que es fácil de almacenar y su envío es sencillo y económico.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|9
|Peso (kg)
|5,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|5,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|192 x 145 x 248
Propiedades
- Detergente básico convencional para la extracción mediante pulverización de revestimientos textiles y tapicerías
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- Tecnología iCapsol: no se requiere aclarado, por lo que se puede volver a pisar rápidamente
- Con eliminador de olores integrado. Elimina eficazmente olores desagradables como sudor, orina, nicotina, etc.
- Respetuoso con los materiales
- Mejora la higiene del suelo
- Olor agradable y fresco
- Sin microplásticos, siliconas, nanomateriales, fosfatos ni colorantes.
- Sin agentes blanqueadores
- Sin disolventes
- No tóxico: seguro para el operador.
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Tratamiento del coche
- Superficies textiles