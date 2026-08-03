Detergente CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l

Espuma seca de limpieza activa CarpetPro detergente iCapsol RM 768 OA con eliminador de olores. Con tecnología de encapsulación: la suciedad se encapsula y se aspira en la siguiente limpieza.

El detergente líquido CarpetPro iCapsol RM 768 OA con certificado Woolsafe disuelve sin esfuerzo y de forma fiable los restos de aceite, grasa y minerales durante la limpieza intermedia de revestimientos de suelo textiles de fibras naturales o sintéticas. Este detergente para la limpieza intermedia es ideal para aquellas empresas profesionales de limpieza de edificios que conceden gran importancia a unos resultados de limpieza excelentes y rápidos con tiempos de secado muy cortos. Además, es perfecto para su uso con equipos para limpieza de alfombras con sistema de cepillos o almohadillas con el método de 1 paso para ahorrar tiempo. Gracias a la innovadora tecnología iCapsol, la suciedad queda encapsulada, de modo que cristaliza durante el secado y a continuación puede aspirarse fácilmente. El eliminador de olores integrado también elimina eficazmente olores desagradables como el de humo de tabaco, sudor u orina. Además, el detergente CarpetPro iCapsol RM 768 OA puede utilizarse inmediatamente, no contiene fosfatos, retrasa el reensuciamiento y deja un aroma fresco y agradable.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 6
Peso (kg) 10,4
Peso (con embalaje) (kg) 10,9
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 230 x 190 x 307
Propiedades
  • Con eliminador de olores integrado. Elimina eficazmente olores desagradables como sudor, orina, nicotina, etc.
  • Tiempo de secado muy corto (solo 20-120 min).
  • Tecnología iCapsol: no se requiere aclarado, por lo que se puede volver a pisar rápidamente
  • Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
  • Especialmente adecuado para equipos para limpieza de alfombras con sistema de cepillos o almohadillas
  • Respetuoso con los materiales
  • Sin agentes blanqueadores
  • Mejora la higiene del suelo
  • Olor agradable y fresco
Detergente CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l
Detergente CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l
Detergente CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Atención
  • H315 Provoca irritación cutánea
  • H319 Provoca irritación ocular grave
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P264 Límpielo a fondo tras el uso.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
  • P302 + P352b EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
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Campos de aplicación
  • Superficies textiles