El detergente líquido CarpetPro iCapsol RM 768 OA con certificado Woolsafe disuelve sin esfuerzo y de forma fiable los restos de aceite, grasa y minerales durante la limpieza intermedia de revestimientos de suelo textiles de fibras naturales o sintéticas. Este detergente para la limpieza intermedia es ideal para aquellas empresas profesionales de limpieza de edificios que conceden gran importancia a unos resultados de limpieza excelentes y rápidos con tiempos de secado muy cortos. Además, es perfecto para su uso con equipos para limpieza de alfombras con sistema de cepillos o almohadillas con el método de 1 paso para ahorrar tiempo. Gracias a la innovadora tecnología iCapsol, la suciedad queda encapsulada, de modo que cristaliza durante el secado y a continuación puede aspirarse fácilmente. El eliminador de olores integrado también elimina eficazmente olores desagradables como el de humo de tabaco, sudor u orina. Además, el detergente CarpetPro iCapsol RM 768 OA puede utilizarse inmediatamente, no contiene fosfatos, retrasa el reensuciamiento y deja un aroma fresco y agradable.