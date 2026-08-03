Detergente CarpetPro iCapsol RM 768 OA, 10l
Espuma seca de limpieza activa CarpetPro detergente iCapsol RM 768 OA con eliminador de olores. Con tecnología de encapsulación: la suciedad se encapsula y se aspira en la siguiente limpieza.
El detergente líquido CarpetPro iCapsol RM 768 OA con certificado Woolsafe disuelve sin esfuerzo y de forma fiable los restos de aceite, grasa y minerales durante la limpieza intermedia de revestimientos de suelo textiles de fibras naturales o sintéticas. Este detergente para la limpieza intermedia es ideal para aquellas empresas profesionales de limpieza de edificios que conceden gran importancia a unos resultados de limpieza excelentes y rápidos con tiempos de secado muy cortos. Además, es perfecto para su uso con equipos para limpieza de alfombras con sistema de cepillos o almohadillas con el método de 1 paso para ahorrar tiempo. Gracias a la innovadora tecnología iCapsol, la suciedad queda encapsulada, de modo que cristaliza durante el secado y a continuación puede aspirarse fácilmente. El eliminador de olores integrado también elimina eficazmente olores desagradables como el de humo de tabaco, sudor u orina. Además, el detergente CarpetPro iCapsol RM 768 OA puede utilizarse inmediatamente, no contiene fosfatos, retrasa el reensuciamiento y deja un aroma fresco y agradable.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|6
|Peso (kg)
|10,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|10,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|230 x 190 x 307
Propiedades
- Con eliminador de olores integrado. Elimina eficazmente olores desagradables como sudor, orina, nicotina, etc.
- Tiempo de secado muy corto (solo 20-120 min).
- Tecnología iCapsol: no se requiere aclarado, por lo que se puede volver a pisar rápidamente
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- Especialmente adecuado para equipos para limpieza de alfombras con sistema de cepillos o almohadillas
- Respetuoso con los materiales
- Sin agentes blanqueadores
- Mejora la higiene del suelo
- Olor agradable y fresco
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Atención
- H315 Provoca irritación cutánea
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
- P302 + P352b EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
Campos de aplicación
- Superficies textiles