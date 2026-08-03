Detergente para suelos FloorPro CA 50 C Eco eco!perform, 5l
Detergente para suelos FloorPro CA 50 C: detergente para limpieza manual de suelos duros y flexibles. Adecuado también para superficies brillantes y muebles. Con certificación Ecolabel de la UE.
Gracias a su formulación especialmente respetuosa con el medio ambiente y con los usuarios, el limpiador FloorPro CA 50 C eco!perform de Kärcher, altamente concentrado y sin exigencias de etiquetado, impresiona por su poder de limpieza suave y eficaz, su alta eficiencia y su amplia gama de aplicaciones. Este limpiador de suelos con agradable aroma a cítricos es apto para todas las superficies resistentes al agua y al alcohol, incluidos los suelos de descarga electroestática y los revestimientos de piedra calcárea blanda, como el mármol. Elimina eficazmente huellas, polvo, suciedad de emisiones y residuos de grasa ligeros. Este detergente con muy baja formación de espuma está diseñado para la limpieza de mantenimiento tanto con equipos como con fregadora-aspiradora. El limpiador sostenible FloorPro CA 50 C eco!perform está certificado de acuerdo con los estrictos requisitos de la etiqueta ecológica de la UE y ha sido galardonado con la etiqueta ecológica de la República de Austria.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|8
|Peso (kg)
|5
|Peso (con embalaje) (kg)
|5,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|192 x 145 x 248
Propiedades
- Concentrado universal para limpieza de suelos
- Elimina las huellas de pisadas, el polvo y la suciedad de las emisiones
- Excelente efecto limpiador en todas las superficies duras y flexibles resistentes al agua y al alcohol
- Sin marcas incluso en superficies muy brillantes
- También es adecuado para la limpieza de muebles y otros enseres
- Evita el reensuciamiento rápido
- Agradable y fresco aroma a cítricos
- Lleva la etiqueta ecológica europea (EU Ecolabel)
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Equipos compatibles
Productos actuales
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Classic Bp + R75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
- B 300 R I D + SB right
- B 300 RI Bp + SB
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+R55
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 43/25 C Classic Bp
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack + MF
Campos de aplicación
- Limpieza de suelos y superficies