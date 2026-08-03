Gracias a su formulación especialmente respetuosa con el medio ambiente y con los usuarios, el limpiador FloorPro CA 50 C eco!perform de Kärcher, altamente concentrado y sin exigencias de etiquetado, impresiona por su poder de limpieza suave y eficaz, su alta eficiencia y su amplia gama de aplicaciones. Este limpiador de suelos con agradable aroma a cítricos es apto para todas las superficies resistentes al agua y al alcohol, incluidos los suelos de descarga electroestática y los revestimientos de piedra calcárea blanda, como el mármol. Elimina eficazmente huellas, polvo, suciedad de emisiones y residuos de grasa ligeros. Este detergente con muy baja formación de espuma está diseñado para la limpieza de mantenimiento tanto con equipos como con fregadora-aspiradora. El limpiador sostenible FloorPro CA 50 C eco!perform está certificado de acuerdo con los estrictos requisitos de la etiqueta ecológica de la UE y ha sido galardonado con la etiqueta ecológica de la República de Austria.