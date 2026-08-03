El detergente para fregado FloorPro Extra RM 780 es el detergente para la limpieza de mantenimiento ideal después del recubrimiento con nuestra emulsión de mantenimiento RM 784 y nuestra emulsión de protección RM 782. Este agente de mantenimiento y detergente a base de polímeros solubles en agua no forma capas en las superficies, elimina de forma fiable la grasa, el aceite y las manchas de minerales y también es adecuado para revestimientos de suelo más delicados, como el elastómero (goma) o el PVC. También puede utilizarse en suelos que desvían la carga electrostática y es especialmente adecuado para la limpieza en pabellones deportivos y multiusos gracias a sus propiedades antideslizantes, confirmadas por expertos según la norma DIN V 18032-2:2001-04. El detergente para fregado FloorPro Extra RM 780 de baja formación de espuma está diseñado para su uso con fregadoras-aspiradoras, así como para la limpieza manual clásica. La elevada seguridad de uso de este producto sin exigencias de etiquetado es otra ventaja para los profesionales de limpieza de edificios.