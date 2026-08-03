FloorPro cuidado por fregado Extra RM 780, 10l
Detergente para fregado basado en polímeros sin acumulación de capas para la limpieza de mantenimiento de todo tipo de suelos duros y elásticos resistentes al agua. Antideslizante según DIN V 18032-2:2001-04.
El detergente para fregado FloorPro Extra RM 780 es el detergente para la limpieza de mantenimiento ideal después del recubrimiento con nuestra emulsión de mantenimiento RM 784 y nuestra emulsión de protección RM 782. Este agente de mantenimiento y detergente a base de polímeros solubles en agua no forma capas en las superficies, elimina de forma fiable la grasa, el aceite y las manchas de minerales y también es adecuado para revestimientos de suelo más delicados, como el elastómero (goma) o el PVC. También puede utilizarse en suelos que desvían la carga electrostática y es especialmente adecuado para la limpieza en pabellones deportivos y multiusos gracias a sus propiedades antideslizantes, confirmadas por expertos según la norma DIN V 18032-2:2001-04. El detergente para fregado FloorPro Extra RM 780 de baja formación de espuma está diseñado para su uso con fregadoras-aspiradoras, así como para la limpieza manual clásica. La elevada seguridad de uso de este producto sin exigencias de etiquetado es otra ventaja para los profesionales de limpieza de edificios.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|9
|Peso (kg)
|10
|Peso (con embalaje) (kg)
|11
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|230 x 188 x 307
Propiedades
- Detergente para la limpieza de mantenimiento para todos los suelos elásticos y duros resistentes al agua
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- Especialmente adecuado para su uso en pabellones deportivos y multiusos
- Adecuado para pabellones deportivos y multiusos, antideslizante según DIN V 18032-2:2001-04 (en función del revestimiento de suelo)
- También adecuado para el mantenimiento de todos los revestimientos de suelo elásticos
- Contiene componentes de conservación (polímeros hidrosolubles)
- Es posible abrillantar
- Respetuoso con los materiales
- Formulación con baja formación de espuma
- Olor agradable y fresco
- Sin disolventes
- Complemento ideal de la emulsión de mantenimiento RM 784 y la emulsión de protección RM 782
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Equipos compatibles
Productos actuales
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Classic Bp + R75
- B 110 R Classic Bp +D75
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- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
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- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 43/25 C Classic Bp
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack + MF
Campos de aplicación
- Limpieza de suelos