FloorPro cuidado por fregado RM 746, 10l

Detergente de fregado a base de jabón, neutro y sin disolventes. Crea una película conservante antideslizante y repelente de la suciedad que es muy fácil de pulir hasta conseguir un brillo intenso.

Adecuado para todos los suelos duros y elásticos resistentes al agua y con una fórmula suave y cuidadosa a base de jabón: el detergente FloorPro RM 746 de Kärcher. El detergente para la limpieza de mantenimiento neutro puede utilizarse tanto para la limpieza manual como mecánica y forma muy poca espuma, lo que permite aprovechar eficazmente la capacidad del depósito de las fregadoras-aspiradoras. Al no contener disolventes, también limpia y cuida los suelos delicados de goma o PVC. Las manchas de grasa, aceite y minerales se eliminan eficazmente, dejando tras de sí una película conservante antideslizante y repelente de la suciedad y una fragancia fresca y agradable. Si es necesario, la película conservante se puede pulir fácilmente con un equipo monodisco hasta conseguir un brillo intenso.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 9,2
Peso (kg) 10,1
Peso con embalaje incluido (kg) 10,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 230 x 188 x 307
Propiedades
  • Detergente para la limpieza de mantenimiento para todos los suelos elásticos y duros resistentes al agua
  • Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
  • Potente detergente jabonoso
  • Crea una película conservante resistente y repelente de la suciedad
  • Antideslizante
  • Abrillantado muy sencillo. Proporciona un brillo radiante
  • Formulación con baja formación de espuma
  • Respetuoso con los materiales
  • Olor agradable y fresco
  • Sin NTA
  • Sin disolventes
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Campos de aplicación
  • Limpieza de suelos
Accesorios