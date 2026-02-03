FloorPro cuidado por fregado RM 746, 10l
Detergente de fregado a base de jabón, neutro y sin disolventes. Crea una película conservante antideslizante y repelente de la suciedad que es muy fácil de pulir hasta conseguir un brillo intenso.
Adecuado para todos los suelos duros y elásticos resistentes al agua y con una fórmula suave y cuidadosa a base de jabón: el detergente FloorPro RM 746 de Kärcher. El detergente para la limpieza de mantenimiento neutro puede utilizarse tanto para la limpieza manual como mecánica y forma muy poca espuma, lo que permite aprovechar eficazmente la capacidad del depósito de las fregadoras-aspiradoras. Al no contener disolventes, también limpia y cuida los suelos delicados de goma o PVC. Las manchas de grasa, aceite y minerales se eliminan eficazmente, dejando tras de sí una película conservante antideslizante y repelente de la suciedad y una fragancia fresca y agradable. Si es necesario, la película conservante se puede pulir fácilmente con un equipo monodisco hasta conseguir un brillo intenso.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|9,2
|Peso (kg)
|10,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|230 x 188 x 307
Propiedades
- Detergente para la limpieza de mantenimiento para todos los suelos elásticos y duros resistentes al agua
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- Potente detergente jabonoso
- Crea una película conservante resistente y repelente de la suciedad
- Antideslizante
- Abrillantado muy sencillo. Proporciona un brillo radiante
- Formulación con baja formación de espuma
- Respetuoso con los materiales
- Olor agradable y fresco
- Sin NTA
- Sin disolventes
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Campos de aplicación
- Limpieza de suelos