El detergente para uso industrial natural RM 69N está compuesto por más de un 99 % de ingredientes naturales con tensioactivos de coco y maíz que se obtienen a partir de residuos de la industria alimentaria. No contiene fragancias, colorantes ni aceites de silicona, por lo que es ideal para empresas de procesamiento de metales y pinturas y para la industria del automóvil. RM 69N, sin exigencias de etiquetado, no contiene fosfatos, microplásticos ni otros ingredientes críticos. Además, no es una mercancía peligrosa y, por tanto, su transporte es más barato. Además, el detergente para uso industrial natural no está sujeto a condiciones especiales de almacenamiento. A pesar de su formulación basada en la naturaleza, alcanza el gran poder de limpieza de los detergentes convencionales y elimina eficazmente las manchas de aceite y grasa. El limpiador de baja formación de espuma aprovecha al máximo el depósito de agua sucia y resulta económico con una concentración del 0,5 % o superior. Es ideal para la limpieza intermedia y de mantenimiento de suelos industriales y ESD en centros logísticos e instalaciones de producción, así como en supermercados, estaciones de tren y aeropuertos. Puede utilizarse manualmente o en fregadoras-aspiradoras y es apta para separadores de aceite.