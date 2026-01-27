Ideal para la limpieza intermedia de suelos calcáreos con un equipo monodisco y pulverizador: el agente para cristalizado FloorPro RM 749 de Kärcher. El agente fuertemente ácido para la cristalización en seco disuelve el carbonato cálcico ligado de la capa superficial de suelos de mármol, terrazo o bloque de cemento, por ejemplo. En combinación con el equipo para la limpieza de suelos, se consigue una compactación química y mecánica y el consiguiente endurecimiento de la superficie. Los suelos opacos y mates se convierten en suelos brillantes, que además son más duros y resistentes. Se reduce el reensuciamiento, lo que facilita la limpieza de mantenimiento.