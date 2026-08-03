FloorPro detergente para fregadora para la limpieza de escaleras mecánicas, neutro RM 758, 20l

Agente intensivo de limpieza de superficies duras para eliminar manchas de grasa, aceite y minerales de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Incluye un agente anticorrosivo para el equipo y materiales de escaleras mecánicas.

Limpia intensamente, mantiene y también protege eficazmente contra la corrosión: el detergente para fregadora de escaleras mecánicas neutro FloorPro RM 758 con agente anticorrosivo integrado de Kärcher para escaleras mecánicas y pasillos rodantes de fabricantes como KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI o TOSHIBA. Especialmente desarrollado para su uso con nuestra máquina de limpieza de escaleras mecánicas BR 47/35 Esc, el agente intensivo de limpieza con poca espuma también es ideal para la limpieza básica de superficies duras con el método de un solo paso con una fregadora-aspiradora. Su fórmula neutra es especialmente respetuosa con los materiales y, al mismo tiempo, limpia eficazmente, eliminando la suciedad procedente de grasas, aceites y minerales. El detergente para fregadora de escaleras mecánicas FloorPro RM 758 también es adecuado para su uso en separadores de aceite.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 7
Peso (kg) 20
Peso (con embalaje) (kg) 21,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 280 x 250 x 430
Propiedades
  • Limpiador especial para todas las escaleras mecánicas y andenes rodantes
  • Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
  • Especialmente cuidadoso con los materiales gracias a su fórmula neutra
  • Contiene agentes anticorrosivos para proteger el equipo y las escaleras mecánicas/pasillos rodantes
  • Ideal para el uso con la fregadora de escaleras mecánicas de Kärcher
  • Formulación con baja formación de espuma
  • Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
  • Sin NTA
  • Sin fosfatos
FloorPro detergente para fregadora para la limpieza de escaleras mecánicas, neutro RM 758, 20l
FloorPro detergente para fregadora para la limpieza de escaleras mecánicas, neutro RM 758, 20l
FloorPro detergente para fregadora para la limpieza de escaleras mecánicas, neutro RM 758, 20l
FloorPro detergente para fregadora para la limpieza de escaleras mecánicas, neutro RM 758, 20l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H319 Provoca irritación ocular grave
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P264 Límpielo a fondo tras el uso.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Escaleras mecánicas y andenes rodantes
Accesorios