FloorPro detergente para fregadora para la limpieza de escaleras mecánicas, neutro RM 758, 20l
Agente intensivo de limpieza de superficies duras para eliminar manchas de grasa, aceite y minerales de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Incluye un agente anticorrosivo para el equipo y materiales de escaleras mecánicas.
Limpia intensamente, mantiene y también protege eficazmente contra la corrosión: el detergente para fregadora de escaleras mecánicas neutro FloorPro RM 758 con agente anticorrosivo integrado de Kärcher para escaleras mecánicas y pasillos rodantes de fabricantes como KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI o TOSHIBA. Especialmente desarrollado para su uso con nuestra máquina de limpieza de escaleras mecánicas BR 47/35 Esc, el agente intensivo de limpieza con poca espuma también es ideal para la limpieza básica de superficies duras con el método de un solo paso con una fregadora-aspiradora. Su fórmula neutra es especialmente respetuosa con los materiales y, al mismo tiempo, limpia eficazmente, eliminando la suciedad procedente de grasas, aceites y minerales. El detergente para fregadora de escaleras mecánicas FloorPro RM 758 también es adecuado para su uso en separadores de aceite.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|7
|Peso (kg)
|20
|Peso (con embalaje) (kg)
|21,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|280 x 250 x 430
Propiedades
- Limpiador especial para todas las escaleras mecánicas y andenes rodantes
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- Especialmente cuidadoso con los materiales gracias a su fórmula neutra
- Contiene agentes anticorrosivos para proteger el equipo y las escaleras mecánicas/pasillos rodantes
- Ideal para el uso con la fregadora de escaleras mecánicas de Kärcher
- Formulación con baja formación de espuma
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Sin NTA
- Sin fosfatos
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Campos de aplicación
- Escaleras mecánicas y andenes rodantes