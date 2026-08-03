Detergente para uso industrial FloorPro RM 69, 200l

Detergente para uso industrial no etiquetado para eliminar la suciedad común de aceite y grasa durante el mantenimiento y la limpieza intermedia de suelos industriales en entornos logísticos y de producción.

El detergente para uso industrial FloorPro RM 69 de Kärcher puede utilizarse de diversas formas para la limpieza de suelos y superficies, especialmente para el mantenimiento y la limpieza intermedia de suelos industriales estándar. Es adecuado tanto para la limpieza manual como para la limpieza con fregadoras-aspiradoras. La fórmula extra baja en espuma permite una utilización eficiente del volumen del depósito del equipo. Elimina eficazmente la suciedad común de aceite y grasa en entornos logísticos y de producción, dejando solo una agradable y fresca fragancia. Además, el desengrasante ligeramente alcalino, no etiquetado y fácil de separar también es ideal para su uso en suelos ESD disipativos, solados fluidos y de cemento y superficies recubiertas con resina epoxi. Las empresas de tratamiento de metales y pinturas también se benefician de la formulación sin silicona.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 200
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 10
Peso (kg) 201,4
Peso (con embalaje) (kg) 209,4
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 580 x 580 x 970
Propiedades
  • Potente detergente para la limpieza intermedia y de mantenimiento de suelos industriales muy sucios.
  • Con escasa formación de espuma
  • Disuelve eficazmente las manchas de aceite, grasa y minerales.
  • Excelente rendimiento de limpieza
  • No tóxico: seguro para el operador.
  • Disuelve las manchas difíciles de aceite, grasa y minerales
  • Aplicación posible a máquina y a mano
  • Separa rápidamente el aceite y el agua en el separador de aceite.
  • Efecto rápido
  • Rendimiento muy alto
  • Olor agradable y fresco
  • Amplia gama de aplicaciones: puede utilizarse para todas las superficies resistentes al agua, sensibles a los álcalis (por ejemplo, linóleo) y resistentes a los álcalis (por ejemplo, PVC)
Detergente para uso industrial FloorPro RM 69, 200l
Detergente para uso industrial FloorPro RM 69, 200l
Detergente para uso industrial FloorPro RM 69, 200l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Limpieza de suelos
Accesorios