El detergente para uso industrial FloorPro RM 69 de Kärcher puede utilizarse de diversas formas para la limpieza de suelos y superficies, especialmente para el mantenimiento y la limpieza intermedia de suelos industriales estándar. Es adecuado tanto para la limpieza manual como para la limpieza con fregadoras-aspiradoras. La fórmula extra baja en espuma permite una utilización eficiente del volumen del depósito del equipo. Elimina eficazmente la suciedad común de aceite y grasa en entornos logísticos y de producción, dejando solo una agradable y fresca fragancia. Además, el desengrasante ligeramente alcalino, no etiquetado y fácil de separar también es ideal para su uso en suelos ESD disipativos, solados fluidos y de cemento y superficies recubiertas con resina epoxi. Las empresas de tratamiento de metales y pinturas también se benefician de la formulación sin silicona.