Detergente para uso industrial FloorPro RM 69, 2.5l
Detergente para uso industrial no etiquetado para eliminar la suciedad común de aceite y grasa durante el mantenimiento y la limpieza intermedia de suelos industriales en entornos logísticos y de producción.
El detergente para uso industrial FloorPro RM 69 de Kärcher puede utilizarse de diversas formas para la limpieza de suelos y superficies, especialmente para el mantenimiento y la limpieza intermedia de suelos industriales estándar. Es adecuado tanto para la limpieza manual como para la limpieza con fregadoras-aspiradoras. La fórmula extra baja en espuma permite una utilización eficiente del volumen del depósito del equipo. Elimina eficazmente la suciedad común de aceite y grasa en entornos logísticos y de producción, dejando solo una agradable y fresca fragancia. Además, el desengrasante ligeramente alcalino, no etiquetado y fácil de separar también es ideal para su uso en suelos ESD disipativos, solados fluidos y de cemento y superficies recubiertas con resina epoxi. Las empresas de tratamiento de metales y pinturas también se benefician de la formulación sin silicona.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|2,5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|4
|pH
|10
|Peso (kg)
|2,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|129 x 127 x 300
Propiedades
- Potente detergente para la limpieza intermedia y de mantenimiento de suelos industriales muy sucios.
- Con escasa formación de espuma
- Disuelve eficazmente las manchas de aceite, grasa y minerales.
- Excelente rendimiento de limpieza
- No tóxico: seguro para el operador.
- Disuelve las manchas difíciles de aceite, grasa y minerales
- Aplicación posible a máquina y a mano
- Separa rápidamente el aceite y el agua en el separador de aceite.
- Efecto rápido
- Rendimiento muy alto
- Olor agradable y fresco
- Amplia gama de aplicaciones: puede utilizarse para todas las superficies resistentes al agua, sensibles a los álcalis (por ejemplo, linóleo) y resistentes a los álcalis (por ejemplo, PVC)
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Videos
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Campos de aplicación
- Limpieza de suelos