Limpiacristales SurfacePro CA 40 R eco!perform, 0.5l
Limpiacristales con base de alcohol y listo para usar, de secado rápido y sin dejar marcas. También es adecuado para la limpiar superficies de plástico delicadas. Con certificación Ecolabel de la UE.
Sin exigencias de etiquetado, certificado con la etiqueta Ecolabel de la UE y galardonado con la etiqueta ecológica de la República de Austria, nuestro limpiacristales SurfacePro CA 40 R eco!perform combina sin esfuerzo un alto poder de limpieza con el respeto por el medio ambiente y la seguridad de uso. Este detergente con base de alcohol, listo para su cómodo uso en la limpieza manual por pulverización, es ideal tanto para superficies de cristal, como ventanas o espejos, como para superficies de plástico. Las huellas dactilares, la grasa y la suciedad por emisiones, así como el polvo, se eliminan eficazmente. Incluso las superficies brillantes se secan rápidamente y sin dejar marcas, solo un agradable aroma a cítricos. Se acabó pasar el paño una y otra vez. SurfacePro CA 40 R eco!perform también está disponible en una práctica botella reutilizable y rellenable de 0,5 litros, que también es adecuada para usar con el cabezal pulverizador de espuma 2 en 1 de alta calidad de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|0,5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|12
|pH
|7
|Peso (kg)
|0,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|65 x 65 x 223
Propiedades
- Limpiacristales listo para usar
- Elimina huellas dactilares, polvo y suciedad por emisiones y grasa
- Excelente acción de limpieza en superficies de cristal y plástico
- Sin marcas incluso en superficies muy brillantes
- Botella pulverizadora ligera y ergonómica de 500 ml con pulverizador profesional con boquilla pulverizadora
- Menos esfuerzo de eliminación gracias al pulverizador profesional reutilizable
- Agradable y fresco aroma a cítricos
- Lleva la etiqueta ecológica europea (EU Ecolabel)
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de cristales