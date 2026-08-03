WaterPro agente de floculación RM 847, 1l
Indicado para el tratamiento eficaz del agua contaminada procedente del lavado de carrocerías y motores de vehículos. Forma flóculos de gran tamaño fáciles de filtrar.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|2
|pH
|4
|Peso (kg)
|1
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|249 x 166 x 238
Propiedades
- Eficaz separador por reacción a base de polímeros para plantas separadoras emulsionantes (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Idóneo para la reutilización de agua de lavado en limpiadoras de alta presión.
- Aproximadamente el 75 % de las sustancias detergentes se quedan en el agua reciclada. De este modo, solo se requiere una reducida dosificación posterior de detergente
- Muy rentable
- Desarrollado específicamente para equipos Kärcher.
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
- P273 No dispersar en el medio ambiente.
- P391 Recoger los vertidos.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Campos de aplicación
- Reciclaje de agua