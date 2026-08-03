WaterPro agente de floculación RM 847, 1l

Indicado para el tratamiento eficaz del agua contaminada procedente del lavado de carrocerías y motores de vehículos. Forma flóculos de gran tamaño fáciles de filtrar.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 2
pH 4
Peso (kg) 1
Peso (con embalaje) (kg) 1,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 249 x 166 x 238
Propiedades
  • Eficaz separador por reacción a base de polímeros para plantas separadoras emulsionantes (ASA, HDR 555, HDR 777)
  • Idóneo para la reutilización de agua de lavado en limpiadoras de alta presión.
  • Aproximadamente el 75 % de las sustancias detergentes se quedan en el agua reciclada. De este modo, solo se requiere una reducida dosificación posterior de detergente
  • Muy rentable
  • Desarrollado específicamente para equipos Kärcher.
  • Sin NTA
WaterPro agente de floculación RM 847, 1l
WaterPro agente de floculación RM 847, 1l
WaterPro agente de floculación RM 847, 1l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
  • P273 No dispersar en el medio ambiente.
  • P391 Recoger los vertidos.
  • P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Campos de aplicación
  • Reciclaje de agua
Accesorios