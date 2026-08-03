Premium Balde Doble Kit Uni Escurridor 2 x 25 L
Carro con asa de plástico, bastidor y prensa universal de colores, 2 cubos con asa azul/rojo y ruedas ø 80 mm con paragolpes.
Carro con doble cubo con escurridor universal posterior profesional. Ideal para la limpieza en propiedades medianas y grandes donde es necesario limpiar la tapicería.
Características y ventajas
Diseño ergonómico
- Ergonómico: el escurridor se encuentra en una posición más elevada que otros escurridores disponibles, por lo que el uso supone un menor esfuerzo para la espalda
Manejo sencillo
- Práctico: ligero y compacto, para facilitar el manejo manual en los trabajos de limpieza
Ligero y robusto
- Bastidor de una pieza para un peso reducido y la máxima robustez.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|6,2
|Peso del embalaje (kg)
|7,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|745 x 380 x 870
|Dimensiones, embalado (mm)
|745 x 380 x 870
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo