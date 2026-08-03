Premium Cubo Doble Kit Uni Prensa 2 x 15 L
Carro con asa de plástico, bastidor y prensa universal de colores, 2 cubos con asa azul/rojo y ruedas ø 80 mm con paragolpes.
Carro doble para el fregado con prensa profesional de labio. Ideal para limpiar entornos medianos y grandes que necesitan aclarar el recambio.
Características y ventajas
Diseño ergonómico
- Ergonómico: el escurridor se encuentra en una posición más elevada que otros escurridores disponibles, por lo que el uso supone un menor esfuerzo para la espalda
Manejo sencillo
- Práctico: ligero y compacto, para facilitar el manejo manual en los trabajos de limpieza
Ligero y robusto
- Bastidor de una pieza para un peso reducido y la máxima robustez.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|5,8
|Peso del embalaje (kg)
|7,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|655 x 380 x 870
|Dimensiones, embalado (mm)
|665 x 380 x 870
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo