Premium Cubo Doble Kit Uni Prensa 2 x 15 L

Carro con asa de plástico, bastidor y prensa universal de colores, 2 cubos con asa azul/rojo y ruedas ø 80 mm con paragolpes.

Carro doble para el fregado con prensa profesional de labio. Ideal para limpiar entornos medianos y grandes que necesitan aclarar el recambio.

Características y ventajas
Diseño ergonómico
  • Ergonómico: el escurridor se encuentra en una posición más elevada que otros escurridores disponibles, por lo que el uso supone un menor esfuerzo para la espalda
Manejo sencillo
  • Práctico: ligero y compacto, para facilitar el manejo manual en los trabajos de limpieza
Ligero y robusto
  • Bastidor de una pieza para un peso reducido y la máxima robustez.
Especificaciones

Características técnicas

Material PP
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso sin accesorios (kg) 5,8
Peso del embalaje (kg) 7,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 655 x 380 x 870
Dimensiones, embalado (mm) 665 x 380 x 870
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
Accesorios