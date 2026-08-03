Standard Kit Balde Doble Escurridor de Rodillo 3 en 1 30 L
Cubo con dos cubetas con doble desagüe y prensa a rodillo Dry, del mismo color, con ruedas de ø 80 mm.
Carro con dos cubos con escurridor de rodillos ergonómico para escurrir la tapicería. Ideal para la limpieza en propiedades medianas y grandes.
Características y ventajas
Ergonómico: el escurridor se encuentra en una posición más elevada que otros escurridores disponibles, por lo que el uso supone un menor esfuerzo para la espalda
Superficies lisas sin abultamientos para una limpieza sencilla e higiénica
Doble empuñadura ergonómica para un transporte sencillo
Con ajuste de 3 niveles del grado de humedad de la funda.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|6,4
|Peso del embalaje (kg)
|7,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|600 x 380 x 970
|Dimensiones, embalado (mm)
|600 x 380 x 970
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo