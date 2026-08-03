Trolley Classic IV

Rentable y robusto carrito Classic IV. El carrito de limpieza dispone de un amplio espacio de almacenamiento, escurridor posterior y un total de 6 cubos con identificación por color (de 6 y 15 litros).

Gracias a su amplia capacidad de transporte y a un gran módulo de eliminación de residuos el rentable carrito Classic IV es idóneo, además de para la limpieza de mantenimiento diaria, también para el abastecimiento de productos y la eliminación de residuos. Para limitar al máximo el esfuerzo del personal de limpieza el carrito dispone de un escurridor posterior ergonómico y de alta calidad. Además, el carrito Classic IV ofrece un manejo sumamente fácil con sus cuatro ruedas giratorias. Está equipado de serie con cuatro cubos de 6 litros y dos cubos de 15 litros con identificación por color. El robusto bastidor de acero pintado asegura al mismo tiempo una larga vida útil.

Características y ventajas
Alta calidad
  • Materiales de alta calidad y diseño especialmente robusto.
Excelente ergonomía
  • Eficiente mecanismo de escurrido para proteger la espalda.
Fácil maniobrabilidad
  • Cuatro ruedas giratorias permiten una buena maniobrabilidad en espacios estrechos.
Especificaciones

Características técnicas

Programa CLASSIC
Material Acero, recubierto de plástico / PP
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso sin accesorios (kg) 20,2
Peso del embalaje (kg) 23
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1385 x 650 x 1070
Dimensiones, embalado (mm) 1385 x 650 x 1070
Accesorios