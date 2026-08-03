Gracias a su amplia capacidad de transporte y a un gran módulo de eliminación de residuos el rentable carrito Classic IV es idóneo, además de para la limpieza de mantenimiento diaria, también para el abastecimiento de productos y la eliminación de residuos. Para limitar al máximo el esfuerzo del personal de limpieza el carrito dispone de un escurridor posterior ergonómico y de alta calidad. Además, el carrito Classic IV ofrece un manejo sumamente fácil con sus cuatro ruedas giratorias. Está equipado de serie con cuatro cubos de 6 litros y dos cubos de 15 litros con identificación por color. El robusto bastidor de acero pintado asegura al mismo tiempo una larga vida útil.