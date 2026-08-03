Trolley Classic IV
Rentable y robusto carrito Classic IV. El carrito de limpieza dispone de un amplio espacio de almacenamiento, escurridor posterior y un total de 6 cubos con identificación por color (de 6 y 15 litros).
Gracias a su amplia capacidad de transporte y a un gran módulo de eliminación de residuos el rentable carrito Classic IV es idóneo, además de para la limpieza de mantenimiento diaria, también para el abastecimiento de productos y la eliminación de residuos. Para limitar al máximo el esfuerzo del personal de limpieza el carrito dispone de un escurridor posterior ergonómico y de alta calidad. Además, el carrito Classic IV ofrece un manejo sumamente fácil con sus cuatro ruedas giratorias. Está equipado de serie con cuatro cubos de 6 litros y dos cubos de 15 litros con identificación por color. El robusto bastidor de acero pintado asegura al mismo tiempo una larga vida útil.
Características y ventajas
Alta calidad
- Materiales de alta calidad y diseño especialmente robusto.
Excelente ergonomía
- Eficiente mecanismo de escurrido para proteger la espalda.
Fácil maniobrabilidad
- Cuatro ruedas giratorias permiten una buena maniobrabilidad en espacios estrechos.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|CLASSIC
|Material
|Acero, recubierto de plástico / PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|20,2
|Peso del embalaje (kg)
|23
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1385 x 650 x 1070
|Dimensiones, embalado (mm)
|1385 x 650 x 1070