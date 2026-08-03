Trolley Classic Linen 200 L
Carro barnizado plegable con ruedas ø 80 mm y paragolpes, con bolsa 200 L con cremallera.
Carro con soporte de bolsa para la recogida de la ropa sucia. Ideal para la recogida de la ropa sucia en todas las estructuras.
Características y ventajas
Robustez y resistencia garantizadas
- Resistente a los golpes: estructura de gran resistencia que garantiza una larga vida útil
Fácil de guardar
- Práctico: se dobla rápidamente para ahorrar espacio y facilitar el almacenamiento
Cuidado sencillo
- Fácil de limpiar: las superficies lisas y la ausencia de orificios facilitan la limpieza y garantizan un elevado nivel de higiene
Especificaciones
Características técnicas
|Capacidad de eliminación de residuos (l)
|200
|Material
|Acero, cromado
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|7,8
|Peso del embalaje (kg)
|9,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|885 x 540 x 940
|Dimensiones, embalado (mm)
|885 x 540 x 940