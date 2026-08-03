Trolley Classic Linen 200 L

Carro barnizado plegable con ruedas ø 80 mm y paragolpes, con bolsa 200 L con cremallera.

Carro con soporte de bolsa para la recogida de la ropa sucia. Ideal para la recogida de la ropa sucia en todas las estructuras.

Características y ventajas
Robustez y resistencia garantizadas
  • Resistente a los golpes: estructura de gran resistencia que garantiza una larga vida útil
Fácil de guardar
  • Práctico: se dobla rápidamente para ahorrar espacio y facilitar el almacenamiento
Cuidado sencillo
  • Fácil de limpiar: las superficies lisas y la ausencia de orificios facilitan la limpieza y garantizan un elevado nivel de higiene
Especificaciones

Características técnicas

Capacidad de eliminación de residuos (l) 200
Material Acero, cromado
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso sin accesorios (kg) 7,8
Peso del embalaje (kg) 9,9
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 885 x 540 x 940
Dimensiones, embalado (mm) 885 x 540 x 940