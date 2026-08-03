El carrito Hotel Classic I permite dominar incluso las condiciones de espacio limitado de ascensores y pasillos de hotel. Cinco ruedas giratorias de 125 milímetros garantizan esta versatilidad de movimiento. El robusto carrito de hotel es adecuado para la limpieza y el abastecimiento de hasta 15 habitaciones y su uso es muy ergonómico sin sobrecargar la espalda. Un soporte de bolsas de basura de 120 litros plegable hacia arriba ofrece volumen suficiente para la eliminación de la basura, tres compartimentos de madera, el transporte y el fácil acceso a los utensilios de limpieza y los materiales. Los materiales inoxidables garantizan una larga vida útil, las superficies lisas facilitan la limpieza del propio equipo en caso necesario.