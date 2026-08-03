Trolley Hotel Classic I
Robusto carrito Hotel Classic I con soporte plegable para bolsas de basura de 120 litros. El carrito de hotel es adecuado para entre 12 y 15 habitaciones y dispone de tres compartimentos de madera y cinco ruedas grandes.
El carrito Hotel Classic I permite dominar incluso las condiciones de espacio limitado de ascensores y pasillos de hotel. Cinco ruedas giratorias de 125 milímetros garantizan esta versatilidad de movimiento. El robusto carrito de hotel es adecuado para la limpieza y el abastecimiento de hasta 15 habitaciones y su uso es muy ergonómico sin sobrecargar la espalda. Un soporte de bolsas de basura de 120 litros plegable hacia arriba ofrece volumen suficiente para la eliminación de la basura, tres compartimentos de madera, el transporte y el fácil acceso a los utensilios de limpieza y los materiales. Los materiales inoxidables garantizan una larga vida útil, las superficies lisas facilitan la limpieza del propio equipo en caso necesario.
Características y ventajas
Excelente ergonomíaManejo sencillo y cuidadoso con la espalda en posición erguida. Cómodo acceso a bolsas de basura y utensilios.
Alta calidadMateriales inoxidables de alta calidad y diseño especialmente robusto.
Autolimpieza higiénicaLas superficies lisas facilitan la autolimpieza en caso necesario.
Fácil maniobrabilidad
- Cinco ruedas giratorias permiten una buena maniobrabilidad en espacios estrechos.
Equipamiento excelente
- Incluye recipiente para bolsas de basura de 120 litros y tres compartimentos de madera.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|STANDARD / CLASSIC
|Capacidad de eliminación de residuos (l)
|120
|Material
|Acero, pintado / PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|34
|Peso del embalaje (kg)
|36,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1170 x 530 x 1280
|Dimensiones, embalado (mm)
|1170 x 530 x 1280