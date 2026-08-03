Trolley Hotel Classic II
Para la limpieza de entre 15 y 18 habitaciones: Carrito Hotel Classic II. Carrito de hotel con soporte para bolsas de basura de 120 litros plegable hacia arriba, tres compartimentos de madera y cinco ruedas de 125 mm.
El carrito Hotel Classic II es ideal para la limpieza y el abastecimiento de productos de entre 15 y 18 habitaciones. Con tres compartimentos de madera para el transporte sencillo de utensilios de limpieza y materiales y un soporte de bolsas de basura de 120 litros plegable hacia arriba, el robusto carrito de hotel es muy sencillo de manejar y protege al mismo tiempo la espalda. Además, las cinco ruedas giratorias de 125 milímetros permiten un manejo sencillo incluso en espacios muy estrechos. Construido en materiales inoxidables con superficies lisas, destaca también por su larga vida útil y por la fácil autolimpieza en caso necesario.
Características y ventajas
Excelente ergonomíaManejo sencillo y cuidadoso con la espalda en posición erguida. Cómodo acceso a bolsas de basura y utensilios.
Alta calidadMateriales inoxidables de alta calidad y diseño especialmente robusto.
Autolimpieza higiénicaLas superficies lisas facilitan la autolimpieza en caso necesario.
Fácil maniobrabilidad
- Cinco ruedas giratorias permiten una buena maniobrabilidad en espacios estrechos.
Equipamiento excelente
- Incluye recipiente para bolsas de basura de 120 litros y tres compartimentos de madera.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|STANDARD / CLASSIC
|Capacidad de eliminación de residuos (l)
|120
|Material
|Acero, pintado / PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|37,5
|Peso del embalaje (kg)
|39,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1270 x 530 x 1280
|Dimensiones, embalado (mm)
|1270 x 530 x 1280