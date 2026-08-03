El carrito Hotel Classic II es ideal para la limpieza y el abastecimiento de productos de entre 15 y 18 habitaciones. Con tres compartimentos de madera para el transporte sencillo de utensilios de limpieza y materiales y un soporte de bolsas de basura de 120 litros plegable hacia arriba, el robusto carrito de hotel es muy sencillo de manejar y protege al mismo tiempo la espalda. Además, las cinco ruedas giratorias de 125 milímetros permiten un manejo sencillo incluso en espacios muy estrechos. Construido en materiales inoxidables con superficies lisas, destaca también por su larga vida útil y por la fácil autolimpieza en caso necesario.