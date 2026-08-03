Trolley Hotel Classic III

El equipamiento básico del carrito Hotel Classic III para entre 10 y 12 habitaciones incluye un soporte para bolsas de basura de 120 litros plegable hacia arriba. Carrito de hotel con tres compartimentos de madera y cuatro ruedas grandes.

El carrito Hotel Classic III es la elección idónea y rentable para la limpieza y el abastecimiento de entre 10 y 12 habitaciones de hotel. Con un manejo de pie muy sencillo y cuidadoso con la espalda, ofrece todos los requisitos con sus tres compartimentos de madera para utensilios de limpieza y materiales además de un soporte de bolsas de basura de 120 litros de capacidad plegable hacia arriba. Realizado en materiales inoxidables de alta calidad, el robusto carrito de hotel destaca también por su larga vida útil. Las superficies lisas facilitan la autolimpieza. Gracias a las cuatro ruedas giratorias de 125 milímetros, el carrito Hotel Classic III es fácil de manejar en espacios muy estrechos como ascensores o pasillos.

Características y ventajas
Trolley Hotel Classic III: Excelente ergonomía
Excelente ergonomía
Manejo sencillo y cuidadoso con la espalda en posición erguida. Cómodo acceso a bolsas de basura y utensilios.
Trolley Hotel Classic III: Alta calidad
Alta calidad
Materiales inoxidables de alta calidad y diseño especialmente robusto.
Trolley Hotel Classic III: Autolimpieza higiénica
Autolimpieza higiénica
Las superficies lisas facilitan la autolimpieza en caso necesario.
Fácil maniobrabilidad
  • Cuatro ruedas giratorias permiten una buena maniobrabilidad en espacios estrechos.
Equipamiento excelente
  • Incluye recipiente para bolsas de basura de 120 litros y tres compartimentos de madera.
Especificaciones

Características técnicas

Programa STANDARD / CLASSIC
Capacidad de eliminación de residuos (l) 120
Material Acero, pintado / PP
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso sin accesorios (kg) 28,9
Peso del embalaje (kg) 31,4
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1070 x 530 x 1280
Dimensiones, embalado (mm) 1070 x 530 x 1280
Accesorios