Trolley Hotel Classic III
El equipamiento básico del carrito Hotel Classic III para entre 10 y 12 habitaciones incluye un soporte para bolsas de basura de 120 litros plegable hacia arriba. Carrito de hotel con tres compartimentos de madera y cuatro ruedas grandes.
El carrito Hotel Classic III es la elección idónea y rentable para la limpieza y el abastecimiento de entre 10 y 12 habitaciones de hotel. Con un manejo de pie muy sencillo y cuidadoso con la espalda, ofrece todos los requisitos con sus tres compartimentos de madera para utensilios de limpieza y materiales además de un soporte de bolsas de basura de 120 litros de capacidad plegable hacia arriba. Realizado en materiales inoxidables de alta calidad, el robusto carrito de hotel destaca también por su larga vida útil. Las superficies lisas facilitan la autolimpieza. Gracias a las cuatro ruedas giratorias de 125 milímetros, el carrito Hotel Classic III es fácil de manejar en espacios muy estrechos como ascensores o pasillos.
Características y ventajas
Excelente ergonomíaManejo sencillo y cuidadoso con la espalda en posición erguida. Cómodo acceso a bolsas de basura y utensilios.
Alta calidadMateriales inoxidables de alta calidad y diseño especialmente robusto.
Autolimpieza higiénicaLas superficies lisas facilitan la autolimpieza en caso necesario.
Fácil maniobrabilidad
- Cuatro ruedas giratorias permiten una buena maniobrabilidad en espacios estrechos.
Equipamiento excelente
- Incluye recipiente para bolsas de basura de 120 litros y tres compartimentos de madera.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|STANDARD / CLASSIC
|Capacidad de eliminación de residuos (l)
|120
|Material
|Acero, pintado / PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|28,9
|Peso del embalaje (kg)
|31,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1070 x 530 x 1280
|Dimensiones, embalado (mm)
|1070 x 530 x 1280