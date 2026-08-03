El carrito Hotel Classic III es la elección idónea y rentable para la limpieza y el abastecimiento de entre 10 y 12 habitaciones de hotel. Con un manejo de pie muy sencillo y cuidadoso con la espalda, ofrece todos los requisitos con sus tres compartimentos de madera para utensilios de limpieza y materiales además de un soporte de bolsas de basura de 120 litros de capacidad plegable hacia arriba. Realizado en materiales inoxidables de alta calidad, el robusto carrito de hotel destaca también por su larga vida útil. Las superficies lisas facilitan la autolimpieza. Gracias a las cuatro ruedas giratorias de 125 milímetros, el carrito Hotel Classic III es fácil de manejar en espacios muy estrechos como ascensores o pasillos.