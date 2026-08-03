Diseño de alta calidad y maniobrable sin esfuerzo en espacios reducidos incluso con carga elevada: el carrito Hotel Premium I destaca por su gran ergonomía, materiales inoxidables, diseño robusto y larga vida útil. Resistente gracias a las cuatro ruedas giratorias de 125 milímetros con parachoques y con un equipamiento extraordinario, el carrito de hotel es idóneo para la limpieza y abastecimiento de entre 6 y 8 espacios. Pero también la autolimpieza es muy sencilla gracias a las superficies lisas del conjunto del equipo. Equipado también de serie con un soporte de bolsas de basura de 120 litros.