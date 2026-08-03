Trolley Hotel Premium I
Carrito Hotel Premium I de alta calidad para entre 6 y 8 habitaciones. Carrito de hotel con soporte de bolsas de basura plegable de 120 litros, ruedas de 125 mm de tamaño con parachoques. Fácilmente maniobrable incluso con gran peso.
Diseño de alta calidad y maniobrable sin esfuerzo en espacios reducidos incluso con carga elevada: el carrito Hotel Premium I destaca por su gran ergonomía, materiales inoxidables, diseño robusto y larga vida útil. Resistente gracias a las cuatro ruedas giratorias de 125 milímetros con parachoques y con un equipamiento extraordinario, el carrito de hotel es idóneo para la limpieza y abastecimiento de entre 6 y 8 espacios. Pero también la autolimpieza es muy sencilla gracias a las superficies lisas del conjunto del equipo. Equipado también de serie con un soporte de bolsas de basura de 120 litros.
Características y ventajas
Excelente ergonomíaManejo sencillo y cuidadoso con la espalda en posición erguida. Cómodo acceso a bolsas de basura y utensilios.
Alta calidadMateriales inoxidables de alta calidad y diseño especialmente robusto a prueba de choques.
Autolimpieza higiénicaLas superficies lisas facilitan la autolimpieza en caso necesario.
Fácil maniobrabilidad
- Cuatro ruedas giratorias permiten una buena maniobrabilidad en espacios estrechos.
Equipamiento excelente
- Incluye recipiente para bolsas de basura de 120 litros.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|ADVANCED
|Capacidad de eliminación de residuos (l)
|120
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|27,4
|Peso del embalaje (kg)
|30,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1130 x 640 x 1425
|Dimensiones, embalado (mm)
|1130 x 640 x 1425