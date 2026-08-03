Diseñado para la limpieza y el abastecimiento de entre 10 y 12 habitaciones, el carrito Hotel Premium II destaca por su extraordinaria calidad y funcionalidad. Los materiales inoxidables de alta calidad con superficies lisas para una sencilla autolimpieza constituyen la base de este robusto carrito de hotel. El concepto global se completa con una ergonomía óptima y cuatro ruedas giratorias que permiten al personal de limpieza maniobrar el carrito en espacios estrechos incluso con un peso elevado. Además, las ruedas están equipadas con parachoques de forma que el Hotel Premium II resiste los golpes sin sufrir daños.