Trolley Hotel Premium II
Las ruedas de 125 mm con parachoques permiten una sencilla maniobrabilidad del carrito Hotel Premium II con soporte de bolsas de basura incluso con peso elevado. Carrito de hotel para entre 10 y 12 espacios.
Diseñado para la limpieza y el abastecimiento de entre 10 y 12 habitaciones, el carrito Hotel Premium II destaca por su extraordinaria calidad y funcionalidad. Los materiales inoxidables de alta calidad con superficies lisas para una sencilla autolimpieza constituyen la base de este robusto carrito de hotel. El concepto global se completa con una ergonomía óptima y cuatro ruedas giratorias que permiten al personal de limpieza maniobrar el carrito en espacios estrechos incluso con un peso elevado. Además, las ruedas están equipadas con parachoques de forma que el Hotel Premium II resiste los golpes sin sufrir daños.
Características y ventajas
Excelente ergonomíaManejo sencillo y cuidadoso con la espalda en posición erguida. Cómodo acceso a bolsas de basura y utensilios.
Alta calidadMateriales inoxidables de alta calidad y diseño especialmente robusto a prueba de choques.
Autolimpieza higiénicaLas superficies lisas facilitan la autolimpieza en caso necesario.
Fácil maniobrabilidad
- Cuatro ruedas giratorias permiten una buena maniobrabilidad en espacios estrechos.
Equipamiento excelente
- Incluye recipiente para bolsas de basura de 120 litros.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|PREMIUM
|Capacidad de eliminación de residuos (l)
|120
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|46,8
|Peso del embalaje (kg)
|51,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1540 x 640 x 1425
|Dimensiones, embalado (mm)
|930 x 540 x 291