Trolley Mobile Hospitality Climb

Carro de servicio. Ideal para hacer las operaciones de limpieza y montaje en las habitaciones de hotel. Recomendado para el servicio de 2 habitaciones - Con ruedes axiales 200 mm de alta fluidez.

Carro de servicio con ruedas axiales, completo de bandeja extraíble, bolsillos multiuso, gancho y banda con sistema adherente para fijar herramientas y separadores móviles.

Características y ventajas
Máxima flexibilidad
  • Organizado: con múltiples paneles separadores móviles para la configuración del espacio interior, que permiten un sistema de clasificación eficiente y fácil de transportar
Cuidado sencillo
  • Extraíble: los compartimentos interiores pueden extraerse de forma sencilla y rápida, lo que facilita la limpieza y la higiene
Manejo seguro y sencillo
  • Maniobrable: las ruedas axiales garantizan la seguridad en las pendientes y los desniveles del trayecto
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso sin accesorios (kg) 8,5
Peso del embalaje (kg) 10,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 670 x 470 x 1080
Dimensiones, embalado (mm) 670 x 470 x 1080