Trolley Mobile Hospitality Climb
Carro de servicio. Ideal para hacer las operaciones de limpieza y montaje en las habitaciones de hotel. Recomendado para el servicio de 2 habitaciones - Con ruedes axiales 200 mm de alta fluidez.
Carro de servicio con ruedas axiales, completo de bandeja extraíble, bolsillos multiuso, gancho y banda con sistema adherente para fijar herramientas y separadores móviles.
Características y ventajas
Máxima flexibilidad
- Organizado: con múltiples paneles separadores móviles para la configuración del espacio interior, que permiten un sistema de clasificación eficiente y fácil de transportar
Cuidado sencillo
- Extraíble: los compartimentos interiores pueden extraerse de forma sencilla y rápida, lo que facilita la limpieza y la higiene
Manejo seguro y sencillo
- Maniobrable: las ruedas axiales garantizan la seguridad en las pendientes y los desniveles del trayecto
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|8,5
|Peso del embalaje (kg)
|10,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|670 x 470 x 1080
|Dimensiones, embalado (mm)
|670 x 470 x 1080