Soporte Escurridor Pro MultiLink

La empuñadura para limpiacristales con revestimiento suave de Kärcher facilita el cambio de rieles, se apoya de forma segura en la mano y también se puede utilizar sin problemas con lanzas telescópicas.

Fácil de manejar, eficacia demostrada: la empuñadura para limpiacristales con revestimiento suave de Kärcher se apoya de forma segura en la mano, incluso al utilizarla con una lanza telescópica. La empuñadura permite cambiar fácilmente los rieles y está hecha de acero inoxidable y plástico de alta calidad.

Especificaciones

Características técnicas

Material Acero inoxidable / PC
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 90 x 30 x 160

Equipamiento

  • Conexión MultiLink
  • Rosca italiana
Soporte Escurridor Pro MultiLink
Campos de aplicación
  • Ventanas
Accesorios