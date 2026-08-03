Soporte Escurridor Pro MultiLink
La empuñadura para limpiacristales con revestimiento suave de Kärcher facilita el cambio de rieles, se apoya de forma segura en la mano y también se puede utilizar sin problemas con lanzas telescópicas.
Fácil de manejar, eficacia demostrada: la empuñadura para limpiacristales con revestimiento suave de Kärcher se apoya de forma segura en la mano, incluso al utilizarla con una lanza telescópica. La empuñadura permite cambiar fácilmente los rieles y está hecha de acero inoxidable y plástico de alta calidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|Acero inoxidable / PC
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|90 x 30 x 160
Equipamiento
- Conexión MultiLink
- Rosca italiana
Campos de aplicación
- Ventanas