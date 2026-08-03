Funda de regleta de 25 cm para la limpieza rápida de ventanas, cristales y otras superficies, fácil de lavar tras el uso: el paño de Kärcher. El tejido de pelo largo hecho de fibras de alta calidad asegura una limpieza excelente. Con un práctico cierre de autofijación para que su uso sea especialmente cómodo. Puede usarse con el soporte en T de Kärcher.