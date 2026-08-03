Manguito de Mopa Poliéster 35 cm

Paño de Kärcher, 35 cm de longitud. Funda de un solo lavado de pelo largo para la limpieza rápida de ventanas y otras superficies. Puede usarse con el soporte en T de Kärcher.

Funda de regleta de 35 cm para la limpieza rápida de ventanas, cristales y otras superficies, fácil de lavar tras el uso: el paño de Kärcher. El tejido de pelo largo hecho de fibras de alta calidad asegura una limpieza excelente. Con un práctico cierre de autofijación para que su uso sea especialmente cómodo. Puede usarse con el soporte en T de Kärcher.

Especificaciones

Características técnicas

Ancho de trabajo (cm) 35
Material PET / PA
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,1
Longitud (mm) 350
Manguito de Mopa Poliéster 35 cm
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