Manguito de Mopa Poliéster Abrasivo Pad 35 cm

El paño de Kärcher, fabricado con un tejido mixto de alta calidad, mide 35 cm de longitud y cuenta con una superficie acolchada adicional para maximizar su poder de limpieza en casos de suciedad gruesa.

Fabricado con tejido mixto de alta calidad y pelo corto, el paño de Kärcher mide 35 cm de longitud y convence por sus óptimos resultados en la limpieza de ventanas y otras superficies. Gracias a la superficie acolchada adicional integrada, también elimina la suciedad gruesa y las incrustaciones muy adheridas de forma rápida y eficaz. Con un práctico cierre de autofijación para que su uso sea especialmente cómodo. Puede usarse con el soporte en T de Kärcher.

Especificaciones

Características técnicas

Ancho de trabajo (cm) 35
Material 100% PET
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,1
Peso del embalaje (kg) 0,1
Longitud (mm) 350
Dimensiones, embalado (mm) 350 x 65 x 15
Manguito de Mopa Poliéster Abrasivo Pad 35 cm
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