Manguito de Mopa Poliéster Abrasivo Pad 45 cm
El paño de Kärcher, fabricado con un tejido mixto de alta calidad, mide 45 cm de longitud y cuenta con una superficie acolchada adicional para maximizar su poder de limpieza en casos de suciedad gruesa.
Fabricado con tejido mixto de alta calidad y pelo corto, el paño de Kärcher mide 45 cm de longitud y convence por sus óptimos resultados en la limpieza de ventanas y otras superficies. Gracias a la superficie acolchada adicional integrada, también elimina la suciedad gruesa y las incrustaciones muy adheridas de forma rápida y eficaz. Con un práctico cierre de autofijación para que su uso sea especialmente cómodo. Puede usarse con el soporte en T de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho de trabajo (cm)
|45
|Material
|100% PET
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,1
|Longitud (mm)
|450
Campos de aplicación
- Ventanas