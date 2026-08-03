Fabricado con tejido mixto de alta calidad y pelo corto, el paño de Kärcher mide 45 cm de longitud y convence por sus óptimos resultados en la limpieza de ventanas y otras superficies. Gracias a la superficie acolchada adicional integrada, también elimina la suciedad gruesa y las incrustaciones muy adheridas de forma rápida y eficaz. Con un práctico cierre de autofijación para que su uso sea especialmente cómodo. Puede usarse con el soporte en T de Kärcher.