Classic Raspador 10 x 120 cm
Rascador seguro de ventanas y suelos con cuchilla de Kärcher. Longitud de 120 cm.
Equipado con un mango y una cuchilla de 120 cm de longitud, el rascador de ventanas y suelos es perfecto para trabajos sencillos. Además, el rascador tiene una tapa protectora para mayor seguridad.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Material
|Aluminio / PC
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,7
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|105 x 30
Campos de aplicación
- Ventanas
- Suelos - Limpieza en seco