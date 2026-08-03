Classic Raspador 10 x 120 cm

Rascador seguro de ventanas y suelos con cuchilla de Kärcher. Longitud de 120 cm.

Equipado con un mango y una cuchilla de 120 cm de longitud, el rascador de ventanas y suelos es perfecto para trabajos sencillos. Además, el rascador tiene una tapa protectora para mayor seguridad.

Especificaciones

Características técnicas

Programa ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Material Aluminio / PC
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,7
Dimensiones (la. × an.) (mm) 105 x 30
Classic Raspador 10 x 120 cm
Campos de aplicación
  • Ventanas
  • Suelos - Limpieza en seco