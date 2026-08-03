Premium Raspador Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm

Rascador metálico pequeño de Kärcher. Con cuchilla, tapa protectora y mango corto. Cuchillas de repuesto disponibles, adecuadas para usar con el asa telescópica de aluminio.

Especificaciones

Características técnicas

Programa STANDARD / CLASSIC
Material PP / Acero / Acero inoxidable
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,2
Peso del embalaje (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an.) (mm) 105 x 230
Dimensiones, embalado (mm) 105 x 230 x 30

Equipamiento

  • Conexión MultiLink
  • Rosca italiana
Premium Raspador Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm
Campos de aplicación
  • Ventanas
  • Suelos - Limpieza en seco
Accesorios