Premium Raspador Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm
Rascador metálico pequeño de Kärcher. Con cuchilla, tapa protectora y mango corto. Cuchillas de repuesto disponibles, adecuadas para usar con el asa telescópica de aluminio.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|STANDARD / CLASSIC
|Material
|PP / Acero / Acero inoxidable
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,2
|Peso del embalaje (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|105 x 230
|Dimensiones, embalado (mm)
|105 x 230 x 30
Equipamiento
- Conexión MultiLink
- Rosca italiana
Campos de aplicación
- Ventanas
- Suelos - Limpieza en seco