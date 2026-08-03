V-Rail de acero inoxidable duro de 25 cm
Riel profesional de 25 cm de longitud, con corte en V y posición de carril ajustable de Kärcher. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, el suministro incluye un labio de goma para limpiadora de cristales (suave).
El riel profesional en V de 25 cm de longitud permite un cambio de riel rápido, siempre se ajusta perfectamente y ofrece una posición de riel ajustable. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, el robusto riel profesional también tiene una larga vida útil. El suministro incluye un labio de goma para limpiadora de cristales en la versión suave. Puede usarse con empuñaduras para limpiacristales de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|Acero inoxidable
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,1
|Peso del embalaje (kg)
|0,1
|Longitud (mm)
|250
|Dimensiones, embalado (mm)
|250 x 2 x 20
Campos de aplicación
- Ventanas