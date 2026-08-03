El riel profesional en V de 25 cm de longitud permite un cambio de riel rápido, siempre se ajusta perfectamente y ofrece una posición de riel ajustable. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, el robusto riel profesional también tiene una larga vida útil. El suministro incluye un labio de goma para limpiadora de cristales en la versión suave. Puede usarse con empuñaduras para limpiacristales de Kärcher.