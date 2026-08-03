Aplicador de Limpieza Light MultiLink 35 cm
Soporte fijo de polipropileno con conexión sistema MultiLink.
Sistema de limpieza cristales con soporte y recambio mojador. Ideal para un uso tradicional.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho de trabajo (cm)
|35
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,1
|Peso del embalaje (kg)
|0,1
|Longitud (mm)
|350
|Dimensiones, embalado (mm)
|350 x 150 x 30
Equipamiento
- Conexión MultiLink
- Rosca italiana
Campos de aplicación
- Ventanas