Aplicador de Limpieza Light MultiLink 35 cm

Soporte fijo de polipropileno con conexión sistema MultiLink.

Sistema de limpieza cristales con soporte y recambio mojador. Ideal para un uso tradicional.

Especificaciones

Características técnicas

Ancho de trabajo (cm) 35
Material PP
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,1
Peso del embalaje (kg) 0,1
Longitud (mm) 350
Dimensiones, embalado (mm) 350 x 150 x 30

Equipamiento

  • Conexión MultiLink
  • Rosca italiana
Aplicador de Limpieza Light MultiLink 35 cm
Campos de aplicación
  • Ventanas
Accesorios