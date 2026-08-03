Classic Escoba PVC 60 cm
Cepillo (60 cm) con tablilla de madera, cerdas duras de PVC resistente y rosca. Ideal para una limpieza eficiente de espacios interiores y exteriores.
Cepillo de 60 cm de ancho perfecto para eliminar la suciedad suelta en zonas interiores y exteriores, con tablilla de madera y cerdas duras y resistentes de PVC. La rosca integrada permite alojar el mango de madera adecuado de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de suciedad
|Suciedad suelta
|Programa
|CLASSIC
|Ancho de trabajo (cm)
|60
|Material
|PVC / Madera / Acero, galvanizado
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|1
|Longitud (mm)
|600
Campos de aplicación
- Barrido