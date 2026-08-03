Classic Escoba PVC 60 cm

Cepillo (60 cm) con tablilla de madera, cerdas duras de PVC resistente y rosca. Ideal para una limpieza eficiente de espacios interiores y exteriores.

Cepillo de 60 cm de ancho perfecto para eliminar la suciedad suelta en zonas interiores y exteriores, con tablilla de madera y cerdas duras y resistentes de PVC. La rosca integrada permite alojar el mango de madera adecuado de Kärcher.

Especificaciones

Características técnicas

Tipo de suciedad Suciedad suelta
Programa CLASSIC
Ancho de trabajo (cm) 60
Material PVC / Madera / Acero, galvanizado
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 1
Longitud (mm) 600
Classic Escoba PVC 60 cm
Campos de aplicación
  • Barrido
Accesorios