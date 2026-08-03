Cepillo de mano y Recogedor
Conjunto de barrido de uso universal compuesto por escoba y recogedor. Color: azul.
Robusto conjunto de barrido de uso universal ideal para barrer suciedad suelta. Formado por escoba con empuñadura estable y recogedor. Color: azul.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|STANDARD / CLASSIC
|Color
|azul / amarillo
|Material
|PP / PET
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,2
|Peso del embalaje (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|335 x 231 x 98
|Dimensiones, embalado (mm)
|335 x 231 x 98
Videos
Campos de aplicación
- Barrido