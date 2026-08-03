Cepillo de mano y Recogedor

Conjunto de barrido de uso universal compuesto por escoba y recogedor. Color: azul.

Robusto conjunto de barrido de uso universal ideal para barrer suciedad suelta. Formado por escoba con empuñadura estable y recogedor. Color: azul.

Especificaciones

Características técnicas

Programa STANDARD / CLASSIC
Color azul / amarillo
Material PP / PET
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,2
Peso del embalaje (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 335 x 231 x 98
Dimensiones, embalado (mm) 335 x 231 x 98
Cepillo de mano y Recogedor
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  • Barrido