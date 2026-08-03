Kit de Barrido 15 L

Recogedor profesional con ruedas y empuñadura de altura regulable para exteriores, capacidad 15 L.

Sistema de contenedor con recogedor integrado y ruedas. Ideal para la limpieza de emergencia en cualquier entorno.

Especificaciones

Características técnicas

Color azul / amarillo
Material PP / Acero
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 1,7
Peso del embalaje (kg) 2,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 350 x 240 x 880
Dimensiones, embalado (mm) 350 x 240 x 880
Kit de Barrido 15 L
Campos de aplicación
  • Suelos - Limpieza en seco