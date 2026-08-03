Kit de Barrido 15 L
Recogedor profesional con ruedas y empuñadura de altura regulable para exteriores, capacidad 15 L.
Sistema de contenedor con recogedor integrado y ruedas. Ideal para la limpieza de emergencia en cualquier entorno.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|azul / amarillo
|Material
|PP / Acero
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|1,7
|Peso del embalaje (kg)
|2,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|350 x 240 x 880
|Dimensiones, embalado (mm)
|350 x 240 x 880
Campos de aplicación
- Suelos - Limpieza en seco