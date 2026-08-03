Kit de limpieza con escobilla de goma 32 x 97 cm

Sistema higiénico de barrido y recogida. El riel del empujador es de goma, mientras que el recogedor cuenta con una asa ergonómica con perfil de goma.

Ideal para eliminar rápidamente suciedad gruesa y húmeda: el sistema de barrido y recogida de Kärcher está formado por un recogedor con asa ergonómica y un perfil de goma antideslizante, así como un empujador con labio de goma que se adapta perfectamente a todos los revestimientos de suelo y recoge la suciedad eficazmente. Además, el labio de goma es mucho más fácil de limpiar que los sistemas tradicionales de escoba. El sistema compacto de barrido y recogida se puede utilizar con cualquier bolsa de basura convencional.

Especificaciones

Características técnicas

Color verde
Material Plástico ABS / Aluminio / PP / Goma
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 1
Peso del embalaje (kg) 1,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 320 x 150 x 970
Dimensiones, embalado (mm) 320 x 150 x 970
Kit de limpieza con escobilla de goma 32 x 97 cm
Campos de aplicación
  • Barrido