Kit de limpieza con escobilla de goma 32 x 97 cm
Sistema higiénico de barrido y recogida. El riel del empujador es de goma, mientras que el recogedor cuenta con una asa ergonómica con perfil de goma.
Ideal para eliminar rápidamente suciedad gruesa y húmeda: el sistema de barrido y recogida de Kärcher está formado por un recogedor con asa ergonómica y un perfil de goma antideslizante, así como un empujador con labio de goma que se adapta perfectamente a todos los revestimientos de suelo y recoge la suciedad eficazmente. Además, el labio de goma es mucho más fácil de limpiar que los sistemas tradicionales de escoba. El sistema compacto de barrido y recogida se puede utilizar con cualquier bolsa de basura convencional.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|verde
|Material
|Plástico ABS / Aluminio / PP / Goma
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|1
|Peso del embalaje (kg)
|1,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|320 x 150 x 970
|Dimensiones, embalado (mm)
|320 x 150 x 970
Campos de aplicación
- Barrido