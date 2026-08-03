Ideal para eliminar rápidamente suciedad gruesa y húmeda: el sistema de barrido y recogida de Kärcher está formado por un recogedor con asa ergonómica y un perfil de goma antideslizante, así como un empujador con labio de goma que se adapta perfectamente a todos los revestimientos de suelo y recoge la suciedad eficazmente. Además, el labio de goma es mucho más fácil de limpiar que los sistemas tradicionales de escoba. El sistema compacto de barrido y recogida se puede utilizar con cualquier bolsa de basura convencional.