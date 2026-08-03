Recolector de basura de 100 cm
Pinza para la suciedad gruesa de 100 cm de longitud, ergonómica, para recoger cómodamente la suciedad gruesa.
La pinza de 100 cm de largo es especialmente adecuada para recoger la suciedad gruesa sin dañar la espalda. La forma ergonómica de la pinza ofrece, por tanto, un plus de seguridad en el trabajo.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|Aluminio / PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,3
|Peso del embalaje (kg)
|0,3
|Longitud (mm)
|1000
|Dimensiones, embalado (mm)
|1040 x 160 x 270
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suelos - Limpieza en seco
- Barrido