Classic Paño de polvo algodón 100 cm

1 Par de recambios Classic Paño de polvo algodón 100 cm doble con bolsillos y botones, tela de algodón.

Sistema doble para quitar el polvo de suelos con recambios para superficies amplias. Ideal para grandes áreas como gimnasios, aeropuertos, edificios,…

Especificaciones

Características técnicas

Tipo de tejido Textiles reutilizables
Ancho de trabajo (cm) 100
Material 100 % de algodón
Material textil Sin microfibra
Temperatura de lavado (°C) máx. 60
Tipo de suciedad Suciedad suelta
Cantidad (Par) 1
Peso por producto (kg) 0,9
Peso del embalaje (kg) 1
Dimensiones (la. × an.) (mm) 1000 x 130
Dimensiones, embalado (mm) 1000 x 130 x 20
Classic Paño de polvo algodón 100 cm
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Suelos - Limpieza en seco