Classic Paño de polvo algodón 100 cm
1 Par de recambios Classic Paño de polvo algodón 100 cm doble con bolsillos y botones, tela de algodón.
Sistema doble para quitar el polvo de suelos con recambios para superficies amplias. Ideal para grandes áreas como gimnasios, aeropuertos, edificios,…
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de tejido
|Textiles reutilizables
|Ancho de trabajo (cm)
|100
|Material
|100 % de algodón
|Material textil
|Sin microfibra
|Temperatura de lavado (°C)
|máx. 60
|Tipo de suciedad
|Suciedad suelta
|Cantidad (Par)
|1
|Peso por producto (kg)
|0,9
|Peso del embalaje (kg)
|1
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|1000 x 130
|Dimensiones, embalado (mm)
|1000 x 130 x 20
Campos de aplicación
- Suelos - Limpieza en seco