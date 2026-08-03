Gracias a los flecos exteriores abiertos, que permiten recoger muy bien la suciedad gruesa y el polvo, especialmente en los bordes o alrededor de las patas de las sillas y las mesas, la mopa lavable de 120 cm de ancho de Kärcher, fabricada en algodón 100 %, es especialmente adecuada para la limpieza en seco de superficies lisas en zonas muy transitadas, como aulas y salas de reuniones, gimnasios o centros comerciales. Los flecos cortos y abiertos de la zona central de limpieza también tienen una excelente capacidad de retención de polvo, propiedad que puede mejorarse aún más utilizando un producto aglutinante de polvo. La mopa de algodón de 120 cm de ancho está diseñada para utilizarla con el porta-mopa de 120 cm.