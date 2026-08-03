Classic Paño de polvo algodón 120 cm
Mopa de algodón lavable, 120 cm de ancho, para la limpieza en seco o ligeramente húmeda de todas las superficies lisas. Ideal para superficies con muchos obstáculos, como aulas y salas de reuniones.
Gracias a los flecos exteriores abiertos, que permiten recoger muy bien la suciedad gruesa y el polvo, especialmente en los bordes o alrededor de las patas de las sillas y las mesas, la mopa lavable de 120 cm de ancho de Kärcher, fabricada en algodón 100 %, es especialmente adecuada para la limpieza en seco de superficies lisas en zonas muy transitadas, como aulas y salas de reuniones, gimnasios o centros comerciales. Los flecos cortos y abiertos de la zona central de limpieza también tienen una excelente capacidad de retención de polvo, propiedad que puede mejorarse aún más utilizando un producto aglutinante de polvo. La mopa de algodón de 120 cm de ancho está diseñada para utilizarla con el porta-mopa de 120 cm.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|CLASSIC
|Características del suelo
|Lisos y ligeramente rugosos
|Tipo de tejido
|Textiles reutilizables
|Ancho de trabajo (cm)
|120
|Material
|100 % de algodón
|Material textil
|Sin microfibra
|Tipo de fabricación
|Soporte de tejido/parte posterior con bucles sin anudar (sistema «tufting»)
|Temperatura de lavado (°C)
|máx. 60
|Recomendaciones de lavado (°C)
|60
|Ciclos de lavado¹⁾
|aprox. 150
|Tipo de suciedad
|Suciedad suelta
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|1200 x 130
|Observaciones
|¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
Campos de aplicación
- Suelos - Limpieza en seco