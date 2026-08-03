Gracias a los flecos exteriores abiertos, que permiten recoger muy bien la suciedad gruesa y el polvo, especialmente en los bordes o alrededor de las patas de las sillas y las mesas, la mopa lavable de 80 cm de ancho de Kärcher, fabricada en algodón 100 %, es especialmente adecuada para la limpieza en seco de superficies lisas en zonas muy transitadas, como aulas y salas de reuniones. Los flecos cortos y abiertos de la zona central de limpieza también tienen una excelente capacidad de retención de polvo, propiedad que puede mejorarse aún más con una ligera humectación con una botella pulverizadora o utilizando un producto aglutinante de polvo. La mopa de algodón de 80 cm de ancho está diseñada para utilizarla con el porta-mopa de 80 cm.