Classic Paño de polvo algodón 80 cm

Mopa de algodón lavable, 80 cm de ancho, para la limpieza en seco o ligeramente húmeda de todas las superficies lisas. Ideal para superficies con muchos obstáculos, como aulas y salas de reuniones.

Gracias a los flecos exteriores abiertos, que permiten recoger muy bien la suciedad gruesa y el polvo, especialmente en los bordes o alrededor de las patas de las sillas y las mesas, la mopa lavable de 80 cm de ancho de Kärcher, fabricada en algodón 100 %, es especialmente adecuada para la limpieza en seco de superficies lisas en zonas muy transitadas, como aulas y salas de reuniones. Los flecos cortos y abiertos de la zona central de limpieza también tienen una excelente capacidad de retención de polvo, propiedad que puede mejorarse aún más con una ligera humectación con una botella pulverizadora o utilizando un producto aglutinante de polvo. La mopa de algodón de 80 cm de ancho está diseñada para utilizarla con el porta-mopa de 80 cm.

Especificaciones

Características técnicas

Programa CLASSIC
Tipo de tejido Textiles reutilizables
Ancho de trabajo (cm) 80
Material 100 % de algodón
Material textil Sin microfibra
Tipo de fabricación Soporte de tejido/parte posterior con bucles sin anudar (sistema «tufting»)
Temperatura de lavado (°C) máx. 60
Recomendaciones de lavado (°C) 60
Ciclos de lavado¹⁾ aprox. 150
Tipo de suciedad Suciedad suelta
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,3
Dimensiones (la. × an.) (mm) 800 x 130
Observaciones ¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
Classic Paño de polvo algodón 80 cm
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Suelos - Limpieza en seco